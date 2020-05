Capitan Tsubasa Collection 1 in arrivo da Edizioni Star Comics

Edizioni Star Comics conferma l’uscita per il prossimo 27 maggio di Capitan Tsubasa Collection 1.

Si tratta del primo di cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine con alette che riproporranno lo storico spokon, cioè un manga sportivo, Capitan Tsubasa di Yoichi Takahashi. I cofanetti della Capitan Tsubasa Collection raccoglieranno in totale i 21 volumi da oltre 300 pagine che compongono la serie completa.

Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria! La storia del grande calciatore Tsubasa, tra sfide indimenticabili e imprese incredibili, sta per rivivere grazie alla Capitan Tsubasa Collection. E voi, siete pronti per il suo grande ritorno?

Eccovi la sinossi del mitico manga arrivato in Italia come Holly & Benji nella sua versione animata:

Tsubasa Ozora, un ragazzo con la passione per il calcio, si trasferisce a Nankatsu (città della prefettura di Shizuoka) con i suoi genitori. Tsubasa fa un giro nella nuova città e si ferma nel campo da calcio scolastico dove è in corso una contesa. La Nankatsu vorrebbe usare il campo per allenarsi ma la Shutetsu lo sta occupando. Il portiere della Shutetsu Genzo Wakabayashi promette di cedere il campo se qualcuno riuscirà a segnargli un goal. Tutti i giocatori fanno un tentativo, anche con palle di sport differenti, ma il portiere non lascia passare nulla. Tsubasa è stupito dalla bravura di Genzo e quando la Nankatsu si ritira chiede a un membro, Ryo Ishizaki, di indicargli dove vive. Tsubasa scrive un messaggio di sfida su un pallone da calcio e lo lancia con una potenza inaudita nel giardino di Genzo da una collina.

Capitan Tsubasa sarà protagonista anche di nuovo videogioco per Playstation 4, scopritene di più cliccando QUI.