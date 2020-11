Svelati alla Fiera di Shangai i nuovi set legati al Capodanno Cinese 2021

Sono stati presentati alla terza edizione della China International Import Exhibition di Shangai i nuovi set LEGO del tema del Capodanno Cinese 2021, che per la prima includerà anche un set LEGO DUPLO, oltre ad un nuovo set del tema Monkie Kid (annuncio ufficiale su LEGO.com – in inglese).

Presentati a fine 2018 e lanciati per il capodanno 2019 (Anno del topo) come parte di un tema esclusivo per il mercato asiatico (annuncio ufficiale su LEGO.com – in inglese), i set sono stati così tanto apprezzati da appassionati e collezionisti che un vero e proprio tsunami mediatico e social si è abbattuto sul Gruppo LEGO. Tali e tante sono infatti state le richieste da parte delle community riconosciute e non, che l’Azienda ha deciso di rivedere le proprie scelte e strategie, impegnandosi a distribuire tramite LEGO Shop@Home e i LEGO Store ufficiali anche nel resto del mondo non solo il nuovo tema, ma anche tutti i futuri set esclusivi di/per zone geografiche specifiche, entro un massimo di 4-6 mesi dal lancio dei set stessi nei rispettivi mercati di riferimento.

In realtà, l’anno successivo (Anno del Maiale) il Gruppo LEGO ha fatto di meglio: dopo soli 10 gg, i nuovi set del tema del Capodanno Cinese 2020 erano disponibili per tutti i mercati e in tutto il mondo, rendendo felici appassionati e collezionisti sparsi per tutto il globo (annuncio ufficiale su LEGO.com – in inglese).

Il 6 novembre, presentando il proprio stand presso la terza edizione della Fiera China International Import Expo, il Gruppo LEGO ha presentato i nuovi set per il tema del Capodanno Cinese 2021 (annuncio ufficiale su LEGO.com – in inglese). Il Gruppo LEGO ha inoltre annunciato ulteriori iniziative di investimento e nel campo della sostenibilità e della responsabilità sociale che prenderà in accordo con il Governo cinese:

I 207 negozi a marchio LEGO aperti dal 2019 ad oggi, arriveranno ad un totale di 300 entro la fine del 2021

aperti dal 2019 ad oggi, arriveranno ad un totale di 300 entro la fine del 2021 LEGO Foundation e il Gruppo LEGO supporteranno China Braille Press, un’agenzia affiliata alla China Disabled Persons Federation per testare i mattoncini Braille LEGO, con l’obiettivo di aiutare i bambini cinesi con problemi di vista a sviluppare le abilità tattili e ad imparare il sistema Braille

I set

I set specificatamente legati al tema del Capodanno Cinese 2021 (Anno del Bue) sono tre, due LEGO e uno LEGO DUPLO:

LEGO # 80106 Story of Nian

LEGO # 80107 Spring Lantern Festival

LEGO DUPLO # 10943 Town Happy Childhood Moments

Oltre ai set di cui sopra, un altro set andrà ad aggiungersi a quelli del tema Monkie Kid: il set LEGO Monkie Kid # 80023 Monkie Kids’ Team Quadcopter.

Diversamente da quanto accaduto per i set lanciati per il Capodanno Cinese 2020, per i due nuovi set che saranno lanciati a inizio anno sono già state comunicate sia le date di rilascio come esclusive per il mercato asiatico, sia le date per il lancio come prodotti normalmente disponibili per tutti gli altri mercati:

dal 26 dicembre saranno disponibili per il mercato cinese e per il mercato dell’Asia-pacific (Australia, Nuova Zelanda etc)

dal 1° gennaio sarà disponibile per il resto del mondo il set LEGO DUPLO # 10943 Town Happy Childhood Moments

dal 10 di gennaio saranno disponibili per il resto del mondo anche gli altri due set LEGO # 80106 Story of Nian e LEGO # 80107 Spring Lantern Festival

Scopriamoli insieme.

LEGO # 80106 Storia di Nian

Il set LEGO # 80106 Story of Nian è un set che celebra il Mito del Mostro Nian (leggi qui per saperne di più),un mostro feroce che terrorizza un villaggio, prima che gli abitanti del villaggio scoprano di poterlo spaventare con abiti rossi festosi, petardi e luci brillanti – la cui festosa ricostruzione è naturalmente una parte fondamentale della celebrazione del Capodanno Cinese.

Il set presenta un Mostro Nian molto dettagliato e con un aspetto incredibile, ricco di colori brillanti e di elementi della più recente tonalità di azzurro.

Curiosità: in cinese, Nian significa anche “anno”

La costruzione comprende il tradizionale portale di ingresso entro le mura tipiche dei villaggi cinesi e nel set sono incluse le minifigure che dovranno “difendere” e spaventare il Mostro Nian con fuochi d’artificio, drappi rossi e torce. Il 2021 è anche l’Anno del Bue, e quindi il set include anche un “copricapo” a foggia di testa di bue indossabile! Una volta costruito, il set riproduce la scena di una tipica abitazione dove la famiglia riordina e decora l’appartamento durante il periodo del Capodanno, preparandosi per il Festival di Primavera. Le immagini del Dio della Porta vengono affisse alle porte, fuori dalle quali si posizionano i cavoli, che tradizionalmente servono per scacciare gli spiriti maligni e attirare la ricchezza. Altri protagonisti (le minifigure) del set si vestono da Bue per festeggiare l’arrivo dell’anno del bue e altri ancora usano petardi e torce per spaventare la Bestia, il Mostro Nian. In particolare, il set riproduce una tipica scena del territori del nord della Cina, con la rappresentazione delle case tradizionali della Cina settentrionale, che durante il Festival di Primavera sono ricoperte da un argenteo manto di neve. Il modello include il tipico e caratteristico cortile cinese con neve sulla grondaia e ghiaccioli alle pareti. Per garantire gli spostamenti quotidiani, è necessario usare una pala per sgombrare la neve sulla strada. Il distico (strofa formata da una coppia di versi) in ideogrammi posto sopra alla porta recita “Felice di festeggiare il Capodanno cinese, pieno di amici per accogliere le feste” e nasconde anche la parola “LEGO”.

Caratteristiche del set

Prezzo: 699 yuan (circa 89 euro)

Pezzi: 1.067

Misure: lunghezza 36 cm, larghezza 17 cm, altezza 25 cm

LEGO # 80107 Spring Lantern Festival

Il set LEGO # 80107 Spring Lantern Festival ricrea la magica atmosfera della festa che segna la fine delle celebrazioni del nuovo anno lunare. È caratterizzato dalla riproduzione del classico giardino cinese con cancelli della Luna, un patio, uno stagno con tanto di carpe Koi (stampate su tile 1×2 trasparenti) e un ponte, una speciale lanterna che rappresenta il bue, simbolo dell’anno entrante secondo il calendario Cinese, che si illumina dall’interno grazie al classico mattoncino luminoso LEGO e altri oggetti da non perdere durante la festa, come una lanterna a forma di coniglio e una ciotola di riso Tang Yuan e le “luci” del giardino sono tutte stampate con motivi “bue”. Essendo la Festa delle Lanterne, come si può non tentare di indovinare i caratteristici indovinelli delle lanterne appesi ai bordi della strada presente nel set?

Una caratteristica molto interessante di questo set è che è stato progettato per essere combinato con uno qualsiasi dei set della linea dei Modular Building: sarà cioè possibile inserire (ad esempio) questo set tra il set della Libreria (vedi set) e il set della Piazza dell’Assemblea (vedi set). La base del set LEGO # 80107 Spring Lantern Festival del giardino è infatti una combinazione di una baseplate 32×32 e di una baseplate 16×32, tenuta insieme da brick e pin LEGO Technic opportunamente inseriti lungo il perimetro, la qual cosa permetterà appunto di unire al set agli altri.

Caratteristiche del set

Prezzo: 999 yuan (circa 127 euro)

Pezzi: 1.793

Misure: lunghezza 38 cm, larghezza 25 cm, altezza 19 cm

LEGO DUPLO # 10943 Town Happy Childhood Moments

Non volendo dimenticare anche i costruttori più piccoli, questa volta LEGO Group ha rilasciato anche un set Duplo, con scene che richiamano i set per i più grandi. Il set LEGO DUPLO # 10943 Town Happy Childhood Moments include nuovi elementi come il bollitore e il cavallo a dondolo sono davvero belli, e anche l’aggiunta delle classiche buste rosse per gli auguri è un tocco davvero interessante. Il set è in realtà un 2-in-1: si può costruire sia come tipico Appartamento nel quale hanno luogo i festeggiamenti, sia come l’aula di un Nido d’Infanzia nella quale si celebra la festività. Nella versione Appartamento, il papà appende lanterne rosse, appende le griglie delle finestre e gli accoppiamenti con parole carine e tradizionali di buon auspicio, mentre la mamma prepara un sontuoso per la famiglia Cibi tradizionali come focacce al vapore, glutinose polpette di riso, gnocchi e granchi sono stati messi in tavola per il cenone di Capodanno cinese. Il nonno beve il tè in una tazza di porcellana bianca e blu e guarda i bambini giocare sul cavallo a dondolo. La nonna intanto, prende la busta rossa degli auguri per l’anno nuovo che ha preparato per i bambini. Attraverso un gran numero di blocchi stampati per mostrare il disegno dettagliato del modello, i genitori potranno aiutare i propri figli a capire e conoscere meglio la cultura tradizionale del Capodanno cinese e usare la loro immaginazione per raccontare la loro storia di Capodanno durante il gioco genitori-figli. Vale la pena ricordare che per la prima volta vengono aggiunte sei minifigure di tre generazioni di nonni e nipoti a un set che mira a rafforzare il legame emotivo del ricongiungimento familiare nel Capodanno cinese.

Nella versione Asilo d’Infanzia, la scena della vita scolastica è pienamente illustrata, compresi i giochi di apprendimento di gruppo tipicidella scuola dell’infanzia, i pasti indipendenti, i pisolini indipendenti e l’addestramento alla toilette. Attraverso il gioco, i bambini potranno comprendano in anticipo la vita della scuola dell’infanzia, fare i preparativi e la formazione per entrare nella scuola dell’infanzia e alleviare l’ansia dei genitori. Per i bambini che sono appena entrati nella scuola materna, possono essere incoraggiati a costruire questo modello a casa per interpretare la vita della scuola materna, allenare la capacità di espressione dei bambini e anche permettere ai genitori di capire la vita quotidiana della scuola materna del bambino attraverso l’interazione genitore-bambino.

Qui di seguito potrai trovare l’elenco dei precedenti set del tema del Capodanno Cinese, mentre dopo l’elenco stesso potrai trovare la presentazione del nuovo e quindicesimo set del tema LEGO Monkie Kid.

LEGO # 80101 Chinese New Year’s Eve Dinner

Il set rappresenta la tipica casa cinese durante le feste legate al Capodanno Cinese. La sala da pranzo si apre da un lato, mentre su quello opposto troviamo il tipico giardino orientale. La sala da pranzo ha un tavolo da pranzo girevole con un banchetto di cibi tradizionali, sedie girevoli per i commensali, adesivi “foto” di famiglia, decorazioni dedicate all’Anno del Maiale e una libreria con TV entrambe costruibili. Il set include inoltre una “famiglia” composta da 6 minifigure, la tradizionale busta regalo rossa e vari altri dettagli a tema.

LEGO # 80102 Dragon Dance

Set dedicato all’Anno del Maiale splendidamente dettagliato, caratterizzato da un drago costruibile con bocca apribile, coda posabile e palla di drago su un bastone. Azionando la maniglia si potrà far danzare il drago e i ballerini di drago e far girare la dragon ball. Il set comprende 5 minifigure di dragon dancer, tra cui il ballerino di piombo in costume da maiale che tiene la dragon ball.

LEGO # 80103 Dragon Dance

Il set include 2 fantastiche dragon boat, una banchina con un chiosco di cibo, un’area per gli spettatori e lo stand del giudice, oltre a dei pali di arrivo costruibili. Ogni barca è dotata di una testa di drago con bocca apribile e coda posabile, 3 posti a sedere per i rematori, spazio per il timoniere e per il batterista che dà il tempo per la vogata stando in piedi. Include inoltre 15 minifigure con tanti divertenti accessori per un gioco di ruolo più realistico.

LEGO # 80104 Danza del leone

Cattura tutto il colore, il divertimento e l’emozione di una famosa tradizione cinese con questo set dedicato alla Danza del leone. I 5 Leoni costruibili possono essere posizionate sul palco con podi per ricreare la danza, e c’è anche un palco per i percussionisti con una fantastica funzione di percussione. Il set include 8 minifigure, tra cui danzatori del leone e un uomo vestito da topo per festeggiare l’Anno del topo. Gli accessori come la pergamena degli auguri rossa, il globo rosso, il cavolo, il pennello da calligrafia e il fuoco d’artificio a forma di razzo completano i dettagli del set.

LEGO # 80105 Festa al tempio per il capodanno cinese

Il set consente di ricreare lo splendore decorativo e le celebrazioni festive della Festa al tempio per il Capodanno cinese. Potremo un tempio cinese splendidamente decorato, bancarelle con una vasta e colorata gamma di piatti barbecue LEGO, caramelle, giocattoli, vasi e figurine di pasta, il tutto completato da 14 minifigure. Include elementi autentici come le decorazioni “Fu”, le pergamene degli auguri, le buste rosse e i mulini a vento “di carta”.

LEGO Monkie Kid # 80023 Monkie Kids’ Team Quadcopter

Il set LEGO Monkie Kid # 80023 Team Quadcopter racconta la storia della squadra di eroi di Monkie Kid e la loro battaglia con Spider Queen e combina perfettamente i moderni elementi fantasy hi-tech con la nota storia cinese.

Il tema LEGO Monkie Kid è stato lanciato nel maggio 2020 come primo tema LEGO ispirato a una classica leggenda cinese. Il nuovo set si aggiunge alla gamma di 14 set, già usciti, per dare ai bambini la possibilità di essere coraggiosi, resistenti e ottimisti attraverso il gioco creativo.