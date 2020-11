Capstone Games annuncia Coffee Traders: il gioco sul mercato del caffè

Capstone Games, azienda già nota per prodotti come Gaia Project o Terra Mystica, ha appena annunciato quale sarà il nuovo gioco metterà a breve messo in commercio: stiamo parlando di Coffee Traders.

In Coffee Traders i giocatori vestiranno i panni di grandi produttori di caffè che cercheranno di sviluppare al meglio il loro personale appezzamento e imporsi sul mercato.

Per farlo sarà necessario non solo essere in grado di produrre la miglior varietà di caffè ma anche tutto l’insieme di infrastrutture necessarie: edifici produttivi e amministrativi, una rete di distribuzione e una nutrita serie di negozi affezionati al marchio di nostra produzione. Il tutto mentre cercheremo di ostacolare le azioni dei nostri avversari.

E nel pieno rispetto del tema trattato il campo di gioco sarà costituito dalle zone famose per la produzione della ricercata bacca: potremo infatti agire in Sud America, Africa e Asia.

Al momento le informazioni sul gioco sono veramente poche e ricavabili tutte dalla pagina BGG dedicata: il gioco prevede un sistema di action point a cui si affiancheranno il predominio ad aree e la possibilità di firmare contratti.

Insomma, almeno sulla base di queste poche nozioni, sembra esserci la volontà di trasmettere a pieno il mondo del mercato del caffè.

Ma nonostante questa scarsità di informazioni, ce n’è una che vale la pena di comunicare, se non altro per avere un’idea delle dimensioni di questo nuovo gioco: l’enorme quantitativo di materiale presente nella scatola!

All’interno della scatola di Coffee Traders troveremo infatti il regolamento, un tabellone di gioco, 387 elementi in legno, 117 token in cartone, 90 chicchi di caffè, 55 monete in metallo, un segnapunti. Nel complesso, nella scatola, troveremo oltre 650 diversi elementi!

Stando a quanto comunicato Coffee Traders sarà giocabile da tre a cinque giocatori a partire dai 12 anni di età, per partite della durata indicativa di 120/150 minuti.

Coffee Traders, di cui al momento non è noto un prezzo di vendita ufficiale, verrà rilasciato nel corso del 2021.