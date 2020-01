Captain America (2012 Version) prodotto da Hot Toys

Il nuovo annuncio di Hot Toys, arrivato nelle scorse ore riguarda Captain America nella sua versione 2012 che riprende la scena ambientata nella New York del 2012, durante l’attacco di Loki e dei Chitauri. La figure di Hot Toys sarà una perfetta rappresentazione in scala 1/6 con corpo dotato di ben trenta punti di articolazione, vestiti in vario materiale e un accurato lavoro di scultura per la somiglianza con l’attore Chris Evans, che ha interpretato il Capitano per quasi un decennio cinematografico.

La figure in questione è tratta da Avengers: Endgame: In quest’ultima e disperata missione, dopo che Thanos ha decimato la popolazione dell’universo i Vendicatori hanno trovato un modo per viaggiare nel tempo ed escogitano un piano per raccogliere le sei Pietre dell’Infinito direttamente dal passato in modo da poterle utilizzare prima che Thanos le trovi e se ne impossessi. Gli Avengers si dividono in più gruppi, uno di questi è composto da un team più numeroso dato che tre delle pietre dell’infinito si trovano nello stesso luogo e nello stesso tempo. New York 2012: L’attacco dei Chitauri imperversa sulla città e gli Avengers del 2012 non conoscono ancora le gemme dell’infinito. La squadra composta da Captain America, Iron Man, Ant-Man e Bruce Banner decide di infiltrarsi dopo la sconfitta di Loki impossessandosi dello scettro di Loki, del Tesseract e della gemma del Tempo che nel 2012 è nelle mani dell’Antico, lo stregone supremo di quell’epoca. Gli sforzi di Captain America di impossessarsi della pietra della mente, contenuta nello scettro di Loki, lo porterà a scontrarsi con il se stesso del 2012 dando luogo ad uno scontro davvero incredibile.

La figure di Captain America vede il personaggio vestito con gli abiti da eroe del 2012. Già in passato Hot Toys ha proposto la figure in queste vesti e ne approfitta di nuovo per rilanciarla (in occasione del nuovo film) permettendo ai tanti collezionisti di recuperarla o di averne una nuova edizione da poter esporre insieme alla sua controparte più vecchia. Questa edizione del Capitano sarà dotata di numerosi accessori tra cui l’immancabile scudo in vibranio, mani e testa intercambiabile, valigetta e scettro di Loki.

La figure di Captain America 2012 tratta da Avengers: Endgame è già in preordine sul sito di Sideshow.com a questo indirizzo con un prezzo di 237 euro e uscita fissata per il mese di Giugno 2021.