Captain America (Sam Wilson) la nuova action figure di Hot Toys

Hot Toys e Sideshow hanno mostrato, a pochissimi giorni di distanza dal finale di The Falcon and The Winter Soldier, la nuovissima figure di Captain America (Sam Wilson) realizzata in scala 1/6 per la linea Television Masterpiece Series. In tanti lo hanno chiamato “Captain Falcon” ma questa nuova incarnazione di Sam tratta dal finale della serie televisiva Disney Plus sarà anche il Captain America che vedremo nei prossimi progetti targati Marvel Cinematic Universe.

Nella serie The Falcon and The Winter Soldier troviamo Sam Wilson alle prese con una società in difficoltà tra chi è tornato dopo il blip e chi ha continuato la sua vita. Oltre le difficoltà e le problematiche familiari Sam dovrà decidere cosa fare dell’eredità dello scudo che gli ha lasciato Steve Roger. Dopo aver compreso e accettato il suo nuovo ruolo, Sam Wilson è finalmente pronto ad indossare il nuovo costume realizzato dai Wakandiani dopo che il suo viene distrutto. Con le sue nuove ali in vibranio, come lo scudo, Captain America diventa nuovo simbolo per l’America e per la comunità afroamericana che finalmente ha in Sam un faro di speranza.

La figure di Hot Toys sarà realizzata in scala 1/6, con abiti in tessuto e plastica. Totalmente posabile con oltre 30 punti di snodo verrà fornita di un apposito supporto snodabile fissato a una basetta che consentirà di poterlo esporre e posare come nelle scene della serie televisiva. Nella confezione saranno compresi accessori imprescindibili come lo scudo, le mani intercambiabili e il drone Red Wing Captain America (Sam Wilson) 1/6 scale per la linea Television Masterpiece Series sarà disponibile dal mese di Settembre 2022 ad un prezzo suggerito di circa 320 euro. Mentre attendiamo preordini europei vi consigliamo di guardare la nostra guida sui migliori gadget tratti da The Falcon and The Winter Soldier, all’interno troverete anche la figure di Bucky Barnes realizzata sempre da Hot Toys.