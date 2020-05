Captain America (Avengers Endgame Cap vs Cap) di Tamashii Nations

Captain America è la nuova action figure, tratta dall’ultimo film dei vendicatori (Avengers Endgame), annunciata qualche giorno fa da Tamashii Nations. La figure farà parte della linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action) che è suddivisa in varie macro categorie che comprende diversi personaggi ispirati ai film del Marvel Cinematic Universe.

Captain America sarà estremamente snodabile, sarà realizzata solamente in PVC e raggiungerà un’altezza di circa 15 cm. All’interno della confezione potremo trovare numerose parti intercambiabili e diversi accessori aggiuntivi. Come possiamo vedere dalle immagini saranno presenti: Tre teste (normale, con il casco e una con un’espressione action), lo scudo, un effetto per ricreare degli attacchi con lo scudo, il medaglione con la foto di Peggy Carter e diverse coppie di mani intercambiabili (sei sinistre e otto destre).

Steve Rogers alias Captain America è il personaggio interpretato su grande schermo da Chris Evans ed è il leader di una parte degli Avengers dopo gli eventi accaduti nel terzo film di Captain America Civil War. In origine Steve è un veterano che ha vissuto nella seconda guerra mondiale, dove è rimasto intrappolato nel ghiaccio fino al suo risveglio nei giorni nostri, grazie ad un siero sperimentale che gli ha incrementato le sue capacità fisiche.

La nuova S.H. Figuarts di Captain America (Cap vs Cap Edition) è già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 115.00 Euro circa e l’uscita Giapponese è fissata per il mese di Settembre 2020 (in Italia arriverà a novembre circa).