Captain America: i fratelli Russo su un possibile ritorno del personaggio sul grande schermo

Joe e Anthony Russo sono due fratelli registi molto conosciuti per aver diretto diversi film del Marvel Cinematic Universe, incluso Avengers: Endgame. In questo periodo i due registi hanno preso una pausa dalla Marvel e stanno lavorando a diversi progetti come il film live-action di Hercules e il sequel di Extraction per Netflix, e hanno da poco finito di girare Cherry, un film che vede protagonista la star di Spider-Man, Tom Holland.

In una recente intervista apparsa sul giornale statunitense ComicBook (potete leggere l’articolo completo a questo link), i fratelli Russo hanno parlato della possibilità di un ulteriore film su Captain America e le gemme dell’Infinito. “Potrebbe essere una bella storia da raccontare. Non so se ci sarà il bisogno di raccontarla, ma ci piacerebbe molto farlo. Penso però che ora ci siano altre storie da trattare“, ha dichiarato Joe Russo. Antony Russo, invece, sulle pagine di Esquire a inizio anno disse che “Abbiamo lavorato per Marvel sette anni, a tempo pieno, concentrandoci sui quattro film che abbiamo realizzato. Siamo davvero fieri del lavoro che abbiamo fatto e della collaborazione che abbiamo avuto con la Marvel, è stato fantastico”.

Durante la quarantena, i fratelli Russo hanno dato il via a un format su YouTube davvero interessante, intitolato Pizza Film School, in cui hanno condiviso con i loro fan e tutti gli altri spettatori i loro film preferiti. Trai film che i Russo hanno settimanalmente proposto ci sono Star Wars: L’impero Colpisce Ancora, La Casa e Non è un Paese per Vecchi. Durante le trasmissioni, i Russo hanno ospitato anche delle special guest come Mark Hamill, Christopher Markus e Stephen McFeely sceneggiatori di Avengers: Endgame, e la star che ha interpretato il temibile Thanos, Josh Brolin.