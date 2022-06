La abbiamo vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e nel primo episodio di Marvel’s What if..?, ma la vera domanda che sta serpeggiando tra i fan dell’MCU è una: rivedremo Captain Carter nel Marvel Cinematic Universe? L’interprete di Peggy Carter, Hayley Atwell, è stata parte integrante delle dinamiche del Marvel Cinematic Universe, dove è comparsa inizialmente in Captain America: Il Primo Vendicatore, e facendo la sua apparizione in altri momenti del franchise, come nelle scene iniziali del flashback di Ant-Man o nell’emozionante finale dedicato a Steve Rogers in Avengers: Endgame, senza dimenticare la serie ABC che la ha vista protagonista, Agent Carter.

Dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, rivedremo Captain Carter nel Marvel Cinematic Universe?

Captain Carter è stata la protagonista del primo episodio di Marvel What if..?, dove Uatu l’Osservatore ci ha raccontato di come non fu Steve Rovers ad assumere il Siero del Supersoldato, bensì Peggy Carter, che divenne l’arma segreta degli Alleati contro l’Asse e il Teschio Rosso. Al termine della serie animata disponibile su Disney+, Captain Carter era divenuta parte di una squadra di eroi del multiverso che si ipotizza tornerà in una seconda stagione della serie animata. Ma andando oltre la serie animata e l’apparizione come parte degli Illuminati di Terra-838 in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quale sarò il destino di Captain Carter nel Marvel Cinematic Universe?

Domanda che alla recente Awesome Con a Washington è stata posta all’attrice, che inizialmente ha scelto di rigirare il quesito al pubblico presente, ottenendo un’ovazione come palese risposta. Per quanto lusingata dall’apprezzamento del pubblico presente, la Atwell non si è sottratta alla domanda:

“Non ho notizie da darvi, mi spiace, ma condivido il vostro entusiasmo. E adorerei che Marvel trovasse una nuova casa per lei, che la valorizzi in termini di evoluzione e sviluppo come personaggio. E l’esperienza che ho avuto nell’interpretarla mi ha consentito di dare un mio tocco personale all’interno del franchise, e vorrei interpretarla ancora perché i fan lo meritano. Sapete, da un certo punto di vista molti credono che si tratti di un personaggio minore e che avrebbe senso continuare a trattarla come una figura secondaria. Ma vorrei che tutti comprendessero il suo valore e che in un certo senso sia essenzialmente se stessa, che abbia una dignità frutto della propria consapevolezza, senza necessità di riconoscimenti altrui. “

