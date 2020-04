Captain Marvel (Avengers Endgame) da Hot Toys

Hot Toys e Sideshow proprio in queste ore annunciano l’apertura dei preordini della nuova versione di Captain Marvel tratta da Avengers Endgame. La figure fa parte della loro linea denominata Movie Masterpiece, che fa parte di una linea di action figure collezionabili dedicate al mondo del Cinema e delle Serie TV in scala 1/6.

La figure sarà completamente snodabile con oltre 28 punti di articolazione, e raggiungerà un’altezza approssimativa di circa 28.9 cm per rimanere in scala con tutte le altre figure di questa serie già uscite. Come sempre se ci fermiamo ad osservare i dettagli con cui sono state realizzate queste figure, possiamo assicurare che il lavoro svolto dall’azienda è davvero spettacolare e preciso nei minimi dettagli.

Come per tutte le altre action figure anche in questo caso all’interno della box troveremo diversi accessori extra intercambiabili tra cui:

Quattro paia di mani

Un guanto danneggiato con la possibilità di illuminare le Gemme dell’ Infinito

Un paio di effetti blu traslucidi per le mani

Una coppia di effetti blu traslucidi per gli avambracci

Una basetta appositamente progettata con logo del film



Carol Danvers meglio conosciuta come Captain Marvel è interpretata sul grande schermo dall’attrice Brie Larson. Durante il film Avengers Endgame la vediamo comparire veramente poco, lasciata fuori volutamente dagli sceneggiatori con l’escamotage di farla andare in aiuto agli altri pianeti in tutto l’universo colpiti dal terribile schiocco di Thanos, semplicemente perchè la super eroina essendo troppo potente avrebbe portato a termine ogni scontro senza l’ausilio di nessuno dei Vendicatori rimasti in vita.

Captain Marvel (Avengers Endgame) è già in preordine da Sideshow al prezzo di 246.71 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Aprile a Giugno 2021.