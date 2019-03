Captain Marvel: il finale doveva essere diverso

Tra circa 40 giorni arriverà nelle sale Avengers: Endgame, film direttamente collegato ad Avengers: Infinity War che porterà avanti quel filone narrativo e concluderà la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe. Eppure non dobbiamo dimenticarci del grande campione di incassi Captain Marvel, uscito da giorni nelle sale e grande introduzione di un personaggio che molto probabilmente avrà un ruolo fondamentale nella pellicola di aprile.

La montatrice Debbie Berman ha rivelato che, inizialmente, il film doveva avere un finale leggermente diverso, ma che poi lei ha suggerito delle correzioni per dare più senso al tutto.

Attenzione, quello che segue è spoiler e quindi sconsigliato a chi non ha visto Captain Marvel. Ecco le sue parole:

Ho suggerito alcuni cambiamenti al finale di questo film. Inizialmente doveva finire con Carol che vola nello spazio da sola, e lo trovavo un po’ dissonante. Del tipo, dove stava andando esattamente? E cosa stava facendo? Ho pensato che avessimo bisogno di qualcosa di più forte per dare una giustificazione alla sua partenza e al suo sparire per così tanti anni. Quindi abbiamo aggiunto Talos e la sua famiglia nella loro astronave che la aspettano, e infine volano via tutti insieme. Questo le dà maggior motivazione, ed è più credibile che lei avesse lasciato la sua vita sulla Terra perché era con un amico a cui teneva, e per una missione ben specifica. Ha dato maggior risonanza e un senso di chiusura al suo momento finale del film.