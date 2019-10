Captain Tsubasa: il calciatore Nagatomo comparirà in un episodio speciale

Il calciatore Yuto Nagatomo interpreterà se stesso in un episodio speciale di Captain Tsubasa, il remake di Holly e Benji.

Captain Tsubasa, l’ultimo remake animato di Holly e Benji, si prepara ad ospitare in una puntata speciale, il calciatore giapponese Yūto Nagatomo.

Non è la prima volta che la serie rende omaggio a leggendari calciatori realmente esistenti (ricordiamo l’incontro tra Rob Denton – in originale Shingo Aoi – e Roberto Baggio in Captain Tsubasa J), ma è la primissima volta che un calciatore prende parte al progetto doppiandosi.

Parliamo di Yūto Nagatomo, difensore della nazionale giapponese e star del calcio internazionale, che dopo essersi messo in mostra in Italia dapprima nel Cesena e poi nell’Inter, ora milita tra le fila del pluripremiato club turco, Galatasaray.

L’episodio a cui l’attore prenderà parte è uno speciale fuoriserie con una trama inedita, il primo ad essere prodotto dal 1994, e verrà trasmesso nel corso della puntata di FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi! (FNS 27 Ore in TV: gli Sport Giapponesi sono Forti!), maratona sportiva che andrà in onda dalle 18:00 del 2 novembre fino alle 21:55 dell’indomani.

Nello special, la cui storia è tenuta al momento segretissima, Nagatomo incontrerà Tsubasa e i suoi amici in una storia originale supervisionata dall’autore del manga, Yōichi Takahashi.

Il programma si concentrerà sui “Tesori Nazionali Umani” del Giappone tra i quali figurerà anche Takahashi stesso, che tramite un’intervista racconterà la genesi del manga di Captain Tsubasa e l’origine del suo amore nei confronti del gioco del calcio.

Il remake di Captain Tsubasa arriverà prossimamente su Italia 1 con un adattamento per la primissima volta fedele all’originale giapponese e non con i nomi “inglesizzati”, una vera e propria novità per il franchise.

Andato in onda dall’aprile del 2018 all’aprile 2019 per un totale di 52 episodi che raccontano fedelmente le vicende del manga originale a partire dal campionato delle scuole elementari fino a quello delle medie.