Captain Tsubasa nel palinsesto di Latte & Cartoni

Nella giornata di ieri, attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Latte & Cartoni, il contenitore mattutino dedicato ai cartoni animati di Italia 1, ha confermato che a partire da lunedì 4 maggio la fascia dei cartoni si allungherà con l’arrivo nel palinsesto di Captain Tsubasa.

Ecco il nuovo palinsesto:

Da Lunedì a Venerdì

Ore 07:00 Memole dolce Memole

Ore 07:30 Magica Magica Emi

Ore 07:55 L’isola della piccola Flo

Ore 08:25 Kiss Me Licia

Ore 08:50 Capitan Tsubasa (2 episodi)

Sabato

Ore 08:00 C’era una volta Pollon (2 episodi)

Ore 08:50 Occhi di Gatto (2 episodi)

Per chi non lo sapesse Captain Tsubasa è il terzo remake dell’anime del 1983 Holly e Benji – Due fuoriclasse. I primi 28 episodi costituiscono il cosiddetto Shōgakusei Hen (arco degli studenti delle scuole elementari) mentre gli ultimi 24 costituiscono il Chūgakusei Hen (arco degli studenti delle scuole medie). Rispetto all’opera originale, il remake è ambientato nel 2010, per cui sono scomparsi i riferimenti alla scarsa popolarità e competitività del calcio in Giappone e i personaggi fanno uso di smartphone o del computer per comunicare tra loro.

Per richiesta dell’autore del manga e dei produttori dell’anime, al fine di uniformare in tutto il mondo il marchio Captain Tsubasa, il doppiaggio e l’adattamento del nuovo anime hanno mantenuto i nomi originali.

Attualmente sono stati doppiati in italiano solo i primi 28 episodi dei 52 totali di cui è composta la serie.

Eccovi la sinossi del primo episodio:

Tsubasa Ozora, un ragazzo con la passione per il calcio, si trasferisce a Nankatsu (città della prefettura di Shizuoka) con i suoi genitori. Tsubasa fa un giro nella nuova città e si ferma nel campo da calcio scolastico dove è in corso una contesa. La Nankatsu vorrebbe usare il campo per allenarsi ma la Shutetsu lo sta occupando. Il portiere della Shutetsu Genzo Wakabayashi promette di cedere il campo se qualcuno riuscirà a segnargli un goal. Tutti i giocatori fanno un tentativo, anche con palle di sport differenti, ma il portiere non lascia passare nulla. Tsubasa è stupito dalla bravura di Genzo e quando la Nankatsu si ritira chiede a un membro, Ryo Ishizaki, di indicargli dove vive. Tsubasa scrive un messaggio di sfida su un pallone da calcio e lo lancia con una potenza inaudita nel giardino di Genzo da una collina.

