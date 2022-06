Inizia a prendere forma la card di AEW x NJPW – Forbidden Door. Si tratta dell’evento eccezionale che farà incontrare e scontrare la AEW e la NJPW in una occasione unica che promette spettacolo e molte, molte sorprese. Si tratta del quarto evento in pay-per-view della federazione di Tony Khan di questo 2022 ed il primo di questa portata per la federazione giapponese da molti anni a questa parte. La card è già ricca e si compone, per il momento, di 6 match fra cui spicca ovviamente il main event fra Jon Moxley e Hiroshi Tanashi valevole per l’AEW World Heavyweight Championship ad interim. Da segnalare anche la difesa dell’IWGP US Heavyweight Championship da parte dello spettacolare Will Osprey che dovrà vederserla con Orange Cassidy.

La card di AEW x NJPW – Forbidden Door: il main event sarà Moxley vs Tanahashi

La card completa di AEW x NJPW – Forbidden Door

Nella card di AEW x NJPW – Forbidden Door spicca ovviamente il main event fra Jon Moxley e Hiroshi Tanashi valevole per l’AEW World Heavyweight Championship ad interim. Ricordiamo infatti che la cintura è ufficialmente detenuta da CM Punk che però si è infortunato proprio dopo averla vinta solo poche settimana fa all’evento Double or Nothing 2022.

Interim AEW World Heavyweight Championship Match: Jon Moxley vs Hiroshi Tanahashi

All-Atlantic Championship Match: PAC vs Miro vs Malakai Black o Penta Oscuro vs Tomohiro Ishii

AEW Women’s World Championship: Thunder Rosa (c) vs Toni Storm

IWGP US Heavyweight Championship: Will Ospreay (c) vs Orange Cassidy

Trios Match: Shota Umino, Wheeler Yuta & Eddie Kingston vs The Jericho Appreciation Society (Chris Jericho & Sammy Guevara) & Minoru Suzuki

Winner Takes All 3-Way Tag Team Match ROH Tag Team Champioship & IWPG Heavyweight Tag Team Championship: FTR (Dax Harwood & Cash Wheeler) (ROH Tag Team Champions) vs United Empire (Jeff Cobb & Great O-Khan) (IWGP Tag Team Champions) vs Ropping Vice (Trent Beretta & Rocky Romero)

Dove e quando si svolgerà AEW x NJPW – Forbidden Door?

AEW x NJPW – Forbidden Door si svolgerà domenica 26 giugno (quindi nella notte italiana fra domenica 26 giugno e lunedì 27 giugno) allo United Center di Chicago, Illinois. L’evento sarà in esclusiva in pay-per-view. Si tratta del primo evento in collaborazione fra le due federazioni.

Come vedere AEW x NJPW – Forbidden Door in Italia

Per i fan italiani della AEW sarà possibile vedere AEW x NJPW – Forbidden Door in esclusiva e con commento in italiano (della coppia composta da Salvatore Torrisi e Moreno Molla) su SKY PRIMAFILA (canale 256 per la diretta in HD alle 01.00 nella notte tra domenica e lunedì, canale 259 per le repliche da domenica 26 fino a giovedì 30 giugno alle ore 12-16-20) e in streaming on demand su NOW al prezzo di 9.99 euro. Potete eventualmente acquistare il PPV anche tramite la piattaforma FITE.TV al costo di 19 euro circa.

Vi ricordiamo che è possibile seguire tutte le settimane la AEW in esclusiva su Sky e con commento italiano: Dynamite va in onda ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena mentre Rampage va in onda lunedì alle 20 sempre su Sky Sport Arena.

