Caribe Bay- Jesolo: aperta Roatan: la novità 2019

Inaugurata a Caribe Bay (ex Aqualandia) la nuova installazione Roatan. Un fiume lento con acqua profonda 90 cm da percorrere rilassati su un gommone.

Anche quest’anno il parco acquatico Caribe Bay ( ex Aqualandia) continua nel suo percorso di crescita e miglioramento dell’offerta. Il 15 Luglio è stata inaugurata una nuova attrazione, la novità 2019 Roatan. Si tratta di un fiume lento con acqua profonda 90 cm da percorrere comodamente rilassati su gommoni singoli oppure biposto. E’ l’attrazione più lunga del parco ed è fruibile da tutti con l’obiettivo del massimo relax da soli od in compagnia, trasportati dalla corrente in un ambiente completamente tematizzato in stile caraibico.

Roatan è frutto di una progettazione attenta. Ormai da anni il parco ha intrapreso un percorso virtuoso sia in fatto di qualità delle attrazioni proposte che per quanto riguarda le scenografia sempre più dettagliate e grazie alla scelta di vegetazione specifica anche coinvolgenti e verosimili. Il team di scenografi del Parco ha realizzato con il coordinamento dalla Sig.Ra Cavaliere Carla, una struttura imponente lunga 350 metri che si sviluppa su un’area di 30.000 mq. Per la sua particolare collocazione ed estensione è stato necessario rivedere parzialmente buona parte della viabilità e conformazione del parco. Niente è stato lasciato al caso. Anche i gommoni sono stati ideati ad hoc in modo che si mimetizzino con la tematizzazione caraibica e piratesca che caratterizza il parco. Una cura simile è difficile da trovare altrove. Sostanzialmente tutti i parchi acquatici si accontentano dei gommoni standard. Questa è una delle tante piccole cose che fanno la differenza e testimoniano la chiara direzione intrapresa da Caribe Bay.

Non sono presenti solo elementi artificiali in cemento accuratamente scolpito lungo le sponde di Roatan. Un’appropriata cura della componente naturale è imprescindibile per proiettare gli ospiti direttamente ai Caraibi senza lasciare il paese. 500 palme, 2700 tonnellate di sabbia bianca e una ricca vegetazione garantiscono un’esperienza unica.

Infine probabilmente in pochi lo noteranno, ma oltre ad un gruppo di bagnini dedicati a Rotan, sono presenti una serie di telecamere subacquee al fine di rilevare immediatamente situazioni di potenziale pericolo, perché la sicurezza all’interno del parco è sempre stata una priorità.