Carla: Jim Parsons e Mayim Bialik ancora insieme in una nuova sitcom

Sheldon ed Amy di The Big Bang Theory saranno nuovamente insieme in una sitcom targata FOX.

Orfani di The Big Bang Theory? Allora c’è una buona notizia per voi: quanto pare non dovrà passare molto tempo prima di rivedere Sheldon ed Amy insieme.

Nessuno mette “Shamy” in un angolo: è questo il nome che il pubblico della rete ha dedicato alla coppia formata da Sheldon ed Amy, i personaggi interpretati da Jim Parsons e Mayim Bialik, star dell’acclamata sitcom The Big Bang Theory, conclusasi la scorsa stagione televisiva con la sua dodicesima stagione. E ne hanno ben donde, visto che torneranno nuovamente a recitare insieme in Carla, la nuova sitcom targata FOX che vedrà la luce nei prossimi mesi. La Bialik, che ricoprirà un ruolo di produttrice esecutiva, nella serie interpreta Carla, una donna di 39 anni che lotta ogni giorno contro la società e… sua madre, per dimostrare che non è possibile avere tutto ciò che desidera, ma allo stesso tempo essere ancora felici. Per questo motivo ha deciso di investire i soldi che i suoi genitori hanno messo da parte per il suo matrimonio in un’attività: un cat cafè a Louisville, nel Kentucky. Almeno in un primo momento, Jim Parsons non avrà un ruolo sullo schermo, ma interverrà solo come produttore esecutivo e supervisore creativo del progetto, il che significa che si premurerà di valorizzare maggiormente l’aspetto comedy dello show. Comprensibile la scelta di stare, almeno in principio dietro le scene, permettendo allo show di acquisire un’identità specifica anziché vendersi come la reunion della famosissima serie CBS.

La serie girata in multi-camera si basa su Miranda, sitcom britannica prodotta da BBC, andata in onda tra il 2009 ed il 2015 per un totale di tre stagioni, con protagonisti Miranda Hart e Tom Ellis. Darlene Hunt (The Big C), ha scritto e sviluppato l’adattamento statunitense che verrà trasmesso da FOX, nell’autunno 2020.