Arriva direttamente da The Hollywood Reporter un’indiscrezione abbastanza a sorpresa: Amazon ha deciso di cancellare Carnival Row, serie fantasy originale prodotta da Legendary Television, che vede tra il cast volti noti come Orlando Bloom e Cara Delevingne. La seconda stagione, in arrivo il 17 febbraio 2023 e composta da 10 episodi, sarà quindi l’ultima. Erik Oleson sarà lo showrunner, andando a rimpiazzare Marc Guggenheim (Arrow) e Travis Beacham.

Non si conoscono i motivi precisi attorno alla cancellazione, ma il ritardo nella produzione dovuto alla pandemia e i diversi cambiamenti creativi hanno contribuito alla decisione finale della piattaforma. La prima stagione è arrivata su Amazon Prime Video nel 2019. Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad) sono i protagonisti di Carnival Row, una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani.

Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

Per la seconda stagione di Carnival Row Amazon adotterà una strategia distributiva diversa rispetto al passato: i primi due episodi arriveranno il 17 febbraio, seguiti dal terzo e quarto il 24 febbraio. Il quinto e sesto debutteranno il 3 marzo, seguiti dal settimo e dall’ottavo il 10 marzo. Gli ultimi due episodi arriveranno poi il 17 marzo. Al momento la prima stagione ha il 57% di punteggio su Rotten Tomatoes per la critica e l’87% per il pubblico.