Carnival Row – Stagione 2: anche Jay Ali farà parte del cast

Dopo il grande successo riscontrato e i grandi elogi ottenuti con la prima stagione di Carnival Row, serie TV Amazon, la piattaforma streaming non ha perso tempo, infatti si è messa già a lavoro per realizzare una seconda stagione. Ebbene, negli ultimi giorni è giunta la notizia che al cast si è aggiunto un altro attore. A quanto pare un nuovo nome, ossia quello di Jay Ali, affiancherà quello di attori del calibro di Orlando Bloom e Cara Delevingne in Carnival Row, la serie televisiva fantasy creata da Rene Echevarria insieme a Travis Beacham e Legendary Television, che ha come protagoniste alcune creature mitologiche.

Sembrerebbe che alla new entry sia stato affidato il ruolo di Kaine, nonché un Faerie che sta dalla parte della banda di Black Raven. Dunque, dopo la notizia giunta circa un mese fa riguardo all’arrivo di Erik Oleson come produttore esecutivo e nuovo showrunner, nella prossima stagione della serie TV, da poco è arrivata quella in merito all’attore Jay Ali. Infatti, come tutti ormai sapranno, Marc Guggenheim si è allontanato dalla serie lasciando anche il suo ruolo di showrunner, però resta a disposizione come consulente.

Insomma i cambiamenti, soprattutto dietro le quinte, della serie TV statunitense di Carnival Row per la seconda stagione saranno molti. Infatti, anche il co-creatore Travis Beacham ha abbandonato definitivamente lo show. In ogni caso, in attesa di vedere la nuova stagione dell’appassionate serie televisiva, cosa ne pensata dell’arrivo di Jay Ali nel cast dello show? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.