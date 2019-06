Carrera Super Mario Odyssey Scooter: la recensione

Carrera presenta Super Mario Odyssey Scooter. Una Vespa gialla telecomandata in grado di raggiungere i 9Km/h e dalla autonomia di quasi 30 minuti di durata!

Direttamente dal videogame Super Mario Odissey arriva – realizzato e distribuito da Carrera- “Super Mario Odyssey Scooter”, uno scooter giallo radiocomandato guidato da Mario in grado di raggiungere i 9Km/h e munito di luci anteriori e posteriori per “affrontare” senza problemi anche spericolate corse notturne fra amici nei corridoi di casa o nelle strade della vostra città.

Dotato di due ruote principali e due ruotini di supporto per mantenerne assetto e direzione lo scooter utilizza un telecomando a 2,4Ghz che ne permette il controllo a decine e decine di metri di distanza. Adatto per un utenza dai sei anni in su permette sessioni di gioco sino a 35 minuti grazie ad una buona autonomia della batteria presente nella scocca dello scooter e fornita in dotazione che richiede circa 50 minuti di ricarica per tornare a pieno regime.

La prova su strada

Una volta aperta la scatola di “Super Mario Odyssey Scooter” è sufficiente inserire nel telecomando e nella moto le batterie fornite a corredo per poter iniziare subito a pilotare la moto. La manovrabilità del tutto risulta immediata ed agevole. Il telecomando è munito di due leve che permettono di impostare il senso di marcia (avanti/indietro) e da quale lato far curvare la moto (destra/sinistra). Non è possibile selezionare la velocità di andatura ma unicamente “dare gas” o meno, per più tempo si terrà accelerata la leva del moto più veloce questa andrà raggiungendo la velocità di punta in pochi secondi. Sia nella gestione del moto rettilineo sia in quello della retromarcia non abbiamo rilevato problemi di sorta; il prodotto “sfreccia” dritto verso l’orizzonte con grande soddisfazione del pilota. Le curve eseguibili sono di ampio raggio ma su una pavimentazione particolarmente liscia possono dare anche “grandi soddisfazioni” permettendo piccole derapate girando all’improvviso la leva della direzione delle ruote mentre si prende velocità.

Molto piacevoli i led anteriori e posteriori che in situazioni di scarsa luminosità rendono bene l’effetto delle luci di posizione di uno scooter vero e proprio. Ottima la gittata del telecomando che supera le decine di metri di ricezione senza alcun problema.

Segnaliamo che la batteria ricaricabile fornita in dotazione per alimentare lo scooter, ed il cui utilizzo è obbligatorio per far funzionare il prodotto, richiede un carica batterie dedicato incluso nella confezione e deve essere rimossa dal suo alloggiamento ogni volta mediante l’utilizzo di un cacciavite (per sganciare lo sportellino di sicurezza a “prova di bambino”) e scollegata da un apposito connettore facendo una certa forza e pressione. Essendo i cavi di alimentazione della batteria saldati alla stessa a lungo andare non è improbabile si possano creare dei malfunzionamenti o dei problemi.

La confezione

“Super Mario Odyssey Scooter” è contenuto in una splendida confezione che riporta sullo sfondo un bel diorama a tema cittadino che ben presenta Mario sulla sua Vespa ed attira l’occhio dell’acquirente. Tutto è ben disposto e legato andando a minimizzare gli eventuali problemi di trasporto. All’interno sono presenti tutti gli elementi necessari per poter utilizzare immediatamente la moto una vota rimossa dalla scatola.

Materiali

Tutti gli elementi di “Super Mario Odyssey Scooter” sono costruiti in plastica e gomma. I materiali usati sono di qualità sia per quanto riguarda la moto sia per il telecomando anche se quest’ultimo risulta particolarmente leggero e restituisce un feedback di “fragilità”. Dopo settimane di intenso utilizzo da parte sia di adulti che di bambini e relative cadute più o meno accidentali di ogni singolo componente possiamo sicuramente affermare che il prodotto può superare indenne la prova del tempo e dell’utilizzo. Sarà da prestare particolare attenzione però al caricabatterie proprietario fornito a corredo e ad estrarre con cautela la pila inserita all’interno della struttura in quanto la perdita del primo o lo scollamento dei cavi saldati alla seconda potrebbero richiedere l’acquisto di elementi in sostituzione per poter continuare ad utilizzare il prodotto

Prodotto adatto a..

“Super Mario Odyssey Scooter”sicuramente è consigliato sia agli amanti del personaggio di Mario di Nintendo sia agli amanti dei mezzi telecomandati. La moto ha una buona guidabilità e può risultare un buon regalo sia per bambini che per adulti appassionati al brand. Non si tratta ovviamente di un prodotto dalle prestazioni “pro” ma di un giocattolo di qualità adatto al suo scopo che si è rivelato funzionale sia su terreni lisci che leggermente sconnessi. Non è sicuramente adatto all’ off road e richiede una superficie abbastanza regolare per poter funzionare senza “ribaltamenti” improvvisi.

Conclusioni

Se amate Mario Bros, la Vespa e le macchine telecomandate allora questo è sicuramente un prodotto che può fare per voi. Ottima gittata del telecomando, buona autonomia delle batterie e materiali plastici di qualità sono i punti di forza del prodotto. Unica nota di “demerito” la dobbiamo assegnare alla batteria che alimenta la moto che richiede sia un alimentatore specifico che la rimozione continua con rischi di rottura della stessa dalla sua sede. Un semplice connettore micro USB avrebbe sicuramente risolto il problema ed avrebbe reso perfetto un prodotto sicuramente ottimo.