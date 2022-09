In occasione del 100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale di Monza, Carrera Toys ha deciso di celebrare l’evento con una serie di proposte che saranno in grado di regalare ore di puro divertimento e sana competizione a tutti gli appassionati. Scopriamo insieme le nuove piste a tema F1 di casa Carrera Toys!

Le nuove piste F1 di Carrera Toys

L’Autodromo Internazionale di Monza raggiunge un importante traguardo, il compimento dei suoi primi 100 anni di attività. Il tempio della velocità con i suoi 5.793 m di tracciato ha ospitato alcune tra le più memorabili corse di auto e moto della storia del motorsport ed è annoverato tra i circuiti permanenti più antichi del mondo. Per celebrare l’importante anniversario, in concomitanza con il Gran Premio dell’11 settembre, Carrera Toys presenta le nuove piste slot car Carrera Go!!! Siete pronti a vivere in prima persona le emozioni del tempio della velocità direttamente a casa con amici e parenti?

I dettagli tecnici

Preparatevi dunque a prendere il controllo delle vostre automobili in scala 1:43 e a sfrecciare rispecchiano sui tracciati del vostro campionato! I modelli in questione includono i nuovi dettagli e le innovative soluzioni aerodinamiche che hanno cambiato completamente la struttura delle monoposto reali. Pertanto, i giocatori potranno ricreare le più emozionanti sfide, replicando l’adrenalinico campionato del 2021 che ha visto protagonisti Verstappen e Hamilton, fino al derby tutto spagnolo tra Sainz e Alonso.

Monza a casa vostra

E se i kit in commercio non dovessero bastarvi e avete sempre desiderato di avere il tracciato dell’Autodromo di Monza, ecco la soluzione che fa al caso vostro! Infatti, Carrera Toys ha offerto a tutti gli appassionati gli schemi per realizzare i più famosi circuiti del mondo, per appassionanti e realistiche sfide.

Per scaricarli sarà sufficiente andare sul sito Carrera-toys e in un attimo potrete ricostruire lo storico circuito nel salotto di casa (spazio permettendo). Il progetto è di quelli che fanno cadere la mascella, si tratta infatti una pista ampia 5×3,10 m, per 13 metri circa di lunghezza complessiva. Il circuito, una volta montato, vanterà tutte le caratteristiche del tracciato reale. Ci sono infatti il curvone di Biassono, la variante Ascari e la curva parabolica recentemente intitolata al leggendario pilota italiano Michele Alboreto.

Diamo il via al divertimento con le piste Carrera Toys

Race to Win – Carrera GO!!!

Foto: ©Carrera Toys Questo set Carrera Toys dedicato alla formula 1 contiene al suo interno tutto il necessario per iniziare a divertirsi e a prendere confidenza con il magico mondo delle slot car. Al suo interno sono infatti presenti 2 veicoli Carrera Go e una pista da corsa di 4,3 metri con rettilineo ad alta velocità. La dimensioni della pista una volta montata sono183x80cm e i veicoli sono in scala 1:43. Per quanto riguarda i controller manuali, essi sono dotati di pulsante turbo. Questa proposta è consigliato a partire da 6+ anni.

Speed Grip – Carrera GO!!!

Foto: ©Carrera Toys Subito dopo la precedente proposta troviamo un set facile da montare, portatile e adatto ai bambini dai 6 anni in su. Il circuito in questione, a differenza del precedente, è sviluppato per offrire maggior intensità alle vostre sfide grazie alla presenza delle adrenaliche paraboliche! Riuscire a tenere in pista i vostri bolidi in scala 1:43? Preparatevi allora a correre su un circuito lungo 5,3 m, che nel totale sviluppa una dimensione di 1:43 / 176 x 68 cm.

No Limits – Carrera GO!!!

Foto: ©Carrera Toys Passiamo ora al set denominato No Limits, una pista che permette avvincenti duelli ad alta velocità. Il circuito è ricco di ostacoli e vanta la presenza di due rettilinei ad alta velocità, una serie di curve strette e paraboliche, ma anche restringimenti e incroci. All’interno del set sono presenti due mini auto in scala 1:43 che non attendono altro che sfrecciare lungo 8,9 m. Le dimensioni totali della pista sono 220 x 98 cm.

Gli accessori

La linea Carrera è estremamente ampia e permetto un continuo sviluppo da parte dell’utente della sua passione. Infatti, sul mercato sono disponibili numeri accessori come ad esempio quelli dedicati all’espansioni dei circuiti.

Carrera – Set di ampliamento per le piste Carrera Toys

Foto: ©Carrera Toys Il set in questione permette di ampliare e ridisegnare la vostra pista elettrica. I pezzi sono compatibili con il modello Carrera DIGITALE 143 e nello specifico troviamo: otto rettilinei, quattro curve e quattro curve ripide. Insomma, grazie a questo set l’unico limite sarà dettato dalla fantasia! Siete pronti a sbizzarirvi in nuovi entusiasmanti circuiti?

Carrera Ponte GO

Foto: ©Carrera Toys Tra gli accessori per espandere il vostro circuito troviamo anche una proposta che renderà anche più stilosa l’intera pista: il ponte! Questo modello è compatibile con le piste Carrera 143 ed è composto da quattro parti di ponte con puntoni trasversali. Inutile dire che questo è estremamente decorativo grazie al suo colore rosso sgargiante.

Il Pit-Stop Per le piste Carrera

Foto: ©Carrera Toys Con il GO!! ! Plus Pit-Stop Game puoi rendere più ardue le sfide andando a correggere rapidamente i danni del motore e cambiando i pneumatici. Solo allora, quando i componenti saranno riparati, potrai continuare a guidare. Sei pronto a metterti alla prova?

Non solo Slot Car

Carrera Toys vanta nel suo catalogo numerosi altri prodotti in grado di offrire molto divertimento anche all’aria aperta! Tra questi troviamo ad esempio il Carrera RC Turnator, un modello RC perfetta per divertirsi in maniera spensierata “sparandola” a tutta velocità verso qualsiasi ostacolo o terreno. Noi l’abbiamo recensita sulle nostre pagine un poi di tempo e vi confermiamo averci lasciato un’ottima impressione. Su questa falsa riga, ottima per le esperienze off-road, c’è poi Carrera RC Stunt Dancer, una macchina telecomandata perfetta per divertirsi senza pensieri facendola correre, saltare ed effettuare una serie di evoluzioni.

E poi ancora, per gli appassionati di casa Nintendo, ci sono il Carrera Mario Kart Mach 8 di Luigi e il Carrera Super Mario Odyssey Scooter. Il primo garantisce un autonomia di gioco di circa 20 minuti ed è ottimo per essere usato insieme agli altri prodotti del brand per simulare dal vivo le gare tipiche di Mario Kart. Il secondo invece, sessioni di gioco sino a 35 minuti a fronte di una ricarica di 50 minuti per tornare a pieno regime. Se volete immergervi nel magico mondo di Mario Odyssey, non potete non acquistarlo!

La nostra scelta

In conclusione, nella triste ipotesi di dover fare una scelta obbligata, tra i set slot car presentati quello ci ha maggiormente colpito è il modello Speed Grip. Il set in questione si pone sul mercato offrendo un circuito più articolato rispetto al modello base, vantando di fatto un ottimo rapporto qualità prezzo. Ovviamente, nel caso la vostra passione verso le slot car dovesse crescere, nessuno vi vieta di utilizzare gli accessori utili ad espandere il vostro circuito!

Per quanto riguarda invece i modelli RC, la nostra scelta ricade senza dubbio su uno dei due modelli dedicati all’universo Nintendo. Se anche voi amate passare le ore davanti alla vostra immersi nell’avventura, che la vostra scelta ricada sul personaggio di Luigi o di Mario poco importa, cadrete in piedi!