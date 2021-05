Cartographers: New Discoveries – la recensione

Cartographers: New Discoveries è la prima mini-espansione edita in Italia da Raven Edizioni per l’omonimo gioco. Si tratta di un comodo blister in plastica trasparente che contiene nuove mappe divise in due blocchetti, un dado a dodici facce e quattro nuove carte “mostro”. Completa l’espansione il regolamento a colori.

Cartographers : Mappare Nalos

Cartographers è un ottimo gioco “paper-and-pencil” e se ne era già parlato diffusamente nella nostra recensione. In Cartographers i giocatori dovranno cartografare il Regno di Nalos per conto della Regina Gimnax. Le regole sono semplici, il gioco è composto da solo quarantuno carte ma la profondità strategia è decisamente intrigante e imparare a giocare al meglio non facile. Le possibilità creative invece sono infinite! Inoltre il titolo si presta per essere giocato in famiglia dato che anche bambini di sei o più anni possono divertirsi e partecipare (senza inficiare le strategie dei più grandi!).

Nuove scoperte

L’espansione è un ottimo acquisto per chi ha amato il gioco base. Cartographers: New Discoveries fornisce ai giocatori un nuovo blocco di mappe in sostituzione a quelle presenti nella scatola base, utilissime per evitare di fotocopiare i figli in proprio e aggiunge agli appassionati cartografi dei nuovi materiali bonus.

Nuove mappe da “esplorare”

Il contenuto più interessante dell’espansione è sicuramente il nuovo blocco di mappe (TABULA RASA e H+C). Come per il blocco base si tratta di 75 fogli double-face. Da un lato la griglia è vuota e dovrà essere riempita (montagne, rovine ed eventualmente dirupi) tirando il dado da dodici facce incluso nella confezione. Questo permetterà di creare ad ogni partita mape sempre diverse anche se inevitabilmente allungherà di qualche minuto gli altrimenti brevissimi tempi di preparazioni necessari per intavolare Cartographers.

L’altra faccia del booklet mostra invece una nuova mappa creata da Hunter e Cron e caratterizzata da tre dirupi posizionati in punti diversi della griglia. L’utilizzo di questa mappa rende la sfida leggermente più complessa o più semplice in base a quali obiettivi sono stati pescati aumentando in modo gradevole la randomicità della sfida.

Nuovi e vecchi mostri

In Cartographers: New Discoveries sono infine presenti le quattro carte presenti in “Cartographers: Ambush Mini Expansion”. Si tratta di quattro nuove carte “imboscata”. I pattern “mostro” di queste carte sono diversi ma comunque meno pericolosi e difficili da arginare di quelli presenti nel gioco base (in particolare “saccheggio degli Gnoll” e “carica dei Bugbear”).

Il valore delle nuove scoperte

Cartographers: New Discoveries offre all’appassionato dei contenuti interessanti ad un costo ridotto. Si tratta di una mini espansione che sarà amata dai “collezionisti/completisti” ma che in fin dei conti modifica in modo minimo l’esperienza di gioco. Le nuove regole, e mappe e le carte presenti per quanto belle e perfettamente integrabili con quelle del gioco base risultano in termini strategici poco utili o innovative. Cartographers: New Discoveries più che una espansione potrebbe essere considerato un refiller del gioco avente due bonus interessanti: le nuove mappe e le nuove carte imboscata.

Un “refiller” per il filler

Se l’aspettativa non è quella di un acquisto che modifichi l’esperienza di gioco Cartographers: New Discoveries è un ottimo prodotto. Di converso se si desidera ottenere un gioco più longevo e vario è necessario aspettare questo giugno quando sarà disponibile anche sul mercato italiano il reboot /espansione Heroes con nuova carte obiettivo, nuove carte terreno e una nuova meccanica “persistente” di stagione in stagione relativa ai mostri. Raven ha già messo in prevendita tale espansione!

Conclusioni

Cartographers: New Discoveries è un prodotto perfetto per chi necessita di nuove mappe e desidera godersi qualche contenuto extra, piacevole ma non particolarmente innovativo in termini di gameplay.

I materiali

I materiali sono ottimi e Raven ha fatto in modo che le carte e le mappe fossero perfettamente integrabili come colori e stampa con quelle presenti nel gioco base. Le illustrazioni di Lucas Ribeiro sono come nel gioco base molto ben fatte ed evocative.

Gioco indicato per

Cartographers: New Discoveries è un refiller perfetto e il gioco ed è pertanto una espansione perfetta per chi ha giocato molto e desidera giocare ancora a Cartographer. si tratta di un prodotto ottimo anche per i “collezionisti/completisti” dato che Raven ha recuperato in modo saggio ed avveduto i mostri pubblicati nella mini-espansione “Ambush”. Per tutte le altre categorie di giocatori Cartographers: New Discoveries non offre alcuna miglioria o novità tangibile rispetto al gioco base.