Cary Fukunaga, il regista di No Time to Die, il 25° film di James Bond, atteso nei cinema italiani a partire dal 30 settembre ha affermato che il James Bond dei primi film, interpretato dal defunto Sean Connery dal 1962 al 1983 era “fondamentalmente” uno stupratore e un violento contro le donne.

Parole forti quindi, quelle usate dal regista, che però ha fornito un chiaro esempio a supporto della sua visione del personaggio.

Cary Fukunaga (No Time to Die) critica il Bond di Sean Connery: le dichiarazioni

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Cary Fukunaga ha discusso del suo prossimo film No Time to Die, ripercorrendo l’immagine di James Bond, soffermandosi soprattutto sulla sua natura sessuale, giungendo alla conclusione che i comportamenti della spia verso il gentil sesso si sono spesso spinti oltre, tanto da definirlo uno stupratore.

In particolare il regista fa riferimento al film del 1965, Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono), in cui James Bond incontra l’infermiera Patricia Fearing interpretata da Molly Peters e con la forza la bacia nonostante lei continui a rifiutare le sue avance.

“È Thunderball o Goldfinger dove, praticamente, il personaggio di Sean Connery stupra una donna? Lei dice ‘No, no, no’, e lui dice ‘Sì, sì, sì’. Oggi non funzionerebbe”.

Dal debutto di Connery nel ruolo di Bond, il personaggio è diventato uno dei sex symbol di Hollywood, ma la sua interpretazione è di certo cambiata nel corso degli anni, come spiega la produttrice Barbara Broccoli nella stessa intervista. Infatti i produttori hanno lavorato duramente per far evolvere il personaggio e le donne intorno a lui verso standard migliori nel corso degli anni.

Fukunaga ha quindi aggiunto che il suo film No Time To Die presenta un James Bond più rispettoso delle donne.

“Non puoi cambiare Bond dall’oggi al domani e trasformarlo in una persona diversa, ma puoi sicuramente cambiare il mondo che lo circonda.”

No Time To Die, interpretato da Daniel Craig Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek e Naomie Harris, oltre a Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch uscirà in Italia il 30 settembre.