Il cast di Glow chiede alla produzione di concludere la serie con un film

E’ notizia recente che la serie in onda su Netflix dedicata al wrestling femminile GLOW è stata cancellata da Netflix, a causa del Covid-19. Nonostante ciò, però, il cast chiede alla produzione di concludere la storia con un film, lanciando l’hashtag #SaveGLOW su twitter.

Leggi anche: Glow è stata cancellata da Netflix

Netflix ha deciso di cancellare GLOW dopo aver inizialmente rinnovato la serie per un’ultima, quarta stagione a settembre 2019. La notizia è stata uno shock per i fan e il cast. L’attore protagonista Marc Maron ha parlato della cancellazione dello show, chiedendo a Netflix di risolvere la trama dello show in un film.

Le parole di Maron sono state pubblicate in un video su twitter da Kate Nash, membro del cast di GLOW, che interpreta Rhonda Richardson, affinché i fan si unissero e aiutassero a far girare l’hashtag #SaveGLOW:

I agree with @marcmaron about saving @GlowNetflix and the squirrel 🐿 retweet if u agree, fuck it let’s be actual glow girls and #saveglow pic.twitter.com/nNQWFR130f — Kate Nash (@katenash) October 6, 2020

Nel video in questione, l’attore parla della sua frustrazione per la cancellazione della serie prima che la storia finisca di essere raccontata. Allude ai creatori e agli scrittori dello show che già sapevano dove sarebbe andata la storia con GLOW e che lui e il cast sarebbero stati felici di aspettare, nonostante ci fosse voluto anche molto tempo, per creare qualcosa con Netflix che chiudesse tutte le trame rimaste irrisolte, suggerendo che un film di due ore potrebbe essere l’ideale.

I membri del cast hanno ritwittato le sue parole su Twitter, chiedendo ai loro fan di far sapere a Netflix delle loro speranze di “non veder cedere” GLOW prima del finale.

L’attrice Kimmy Gatewood, interprete di Stacey Beswick in GLOW, ha condiviso una petizione online, chiedendo il sostegno dei fan:

Inizialmente, Netflix prevedeva di avere una quarta e ultima stagione di GLOW della durata di 10 episodi. La sua decisione di cancellarla è dipeso dal costo del mantenimento delle misure e delle procedure di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso, rivelandosi troppo complesso durante le riprese di uno spettacolo di wrestling a stretto contatto.