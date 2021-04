Castelvania: diffuso il trailer esteso dell’ultima stagione

Netflix, dopo il teaser di qualche settimana fa, ha diffuso il trailer esteso della quarta stagione di Castelvania, la serie animata originale tratta dal videogioco di Konami.

Prodotto da Frederator Studios, ha debuttato sulla piattaforma di streaming con la sua prima stagione di soli quattro episodi nel luglio 2017. La serie è tornata per una seconda stagione di otto episodi il 26 ottobre 2018, seguita da una terza composta da altri 10 il 5 marzo 2020 ed è stata rinnovata per la quarta e ultima, che uscirà il 13 Maggio.

Nonostante questo sia l’epilogo di quanto narrato fino ad ora, sembra che si stia già lavorando a un nuovo progetto ambientato sempre nello stesso universo narrativo della famiglia Belmont, anche se, al momento, non si hanno ancora dettagli nello specifico.

“La Valacchia crolla nel caos mentre le fazioni si scontrano: alcune tentano di prendere il controllo, altre tentano di riportare indietro Dracula dal regno dei morti. Nessuno è quello che sembra e di nessuno ci si può sfidare. E’ la fine dei tempi.”

Nel cast di doppiatori originali di Castlevania troviamo Richard Armitage nel ruolo di Trevor Belmont, Alejandra Reynoso in quello di Sypha Belnades, James Callis nei panni di Alucard, Theo James in quelli di Hector, Adetokumboh M’Cormack nel ruolo di Isaac, Jaime Murray in quello di Carmilla, Jessica Brown Findlay nei panni di Lenore, Bill Nighy in quelli di St.Germain, Jason Isaacs come The Judge e Rila Fukushima come Sumi.

Il franchise di Castelvania nasce da una serie di videogiochi sviluppati da Konami a partire dal 1986, anno in cui venne pubblicato il primo capitolo per il solo mercato giapponese sul Famicon, per arrivare poi in occidente in una versione riadattata e distribuita sul NES. La serie, in particolare, racconta gli eventi di Castlevania III: Dracula’s Curse, che rappresenta anche uno degli ultimi giochi pubblicati sempre sulla console Nintendo. A Maggio è prevista una release per Nintendo Switch intitolata Castlevania Anniversary Collection, comprendente ben 9 capitoli della saga.

L’ultimo capitolo pubblicato su Console è Castlevania: Lords of Shadow 2, del quale è ancora reperibile a questo link un art-book contenenti bozzetti e concept art del titolo.