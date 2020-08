Castlevania: Warren Ellis non scriverà più la serie Netflix?

Il mondo del fumetto americano è attualmente attraversato da una serie di controversie legate a denunce legate a presunti abusi sessuali e discriminazioni legate alla sesso e all’orientamento sessuale che stanno costringendo, preventivamente, alcune case editrici a tagliare i ponti con molti autori alcuni di primissimo piano come Warren Ellis che pare abbia visto sfumare nelle ultime settimane parecchi lavori compreso quello di sceneggiatore per Castlevania, la serie animata prodotta da Netflix.

Secondo THR – che ha realizzato una inchiesta proprio sugli abusi e sulle discriminazioni nel mondo dell’editore a fumetti americana – Warren Ellis avrebbe completato il suo lavoro sulla quarta stagione di Castlevania ma qualora la serie dovesse essere rinnovata nuovamente non verrà coinvolto in alcun modo.

Lo scrittore inglese ha vigorosamente respinto le accuse con un lungo post sul suo sito ma è servito a poco perdendo giorno dopo giorno lavori e credibilità sia presso DC – sembra che ci fosse in programma una nuova maxi-serie su Batman – che presso Image che ha cancellato qualsiasi collegamento con lo scrittore sui suoi canali ufficiali.

Castlevania

Creata da Warren Ellis basata sul videogioco Castlevania III: Dracula’s Curse della Konami, Castlevania è una serie animata prodotta da Netflix, Frederator Studios e Powerhouse Animation Studios.

La serie ha come protagonista il cacciatore di mostri rinnegato Trevor Belmont. Quando sua moglie Lisa viene bruciata sul rogo dopo essere stata falsamente accusata di stregoneria, il vampiro Dracula dichiara che tutto il popolo della Valacchia pagherà con le loro vite. Convoca un esercito di demoni che invade il paese, costringendo la gente a vivere vite di paura e sfiducia. Per combattere questo, Belmont riprende le armi contro le forze di Dracula, aiutato dalla maga Sypha Belnades e dal figlio di Dracula, Alucard.

Lo stile di Castlevania è stato influenzato dagli anime e dagli artwork di Ayami Kojima che aveva realizzato per il videogioco Castlevania: Symphony of the Night.