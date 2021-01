Anno nuovo, catalogo nuovo: i migliori set del catalogo 2021!

L’anno nuovo è appena iniziato ed è già ora di acquisti, viste le tantissime novità del nuovo catalogo LEGO del primo semestre 2021. Per iniziare bene il 2021 è già disponibile il nuovo set della linea LEGO Modular Building LEGO 18 Plus #10278 Stazione di Polizia.

Nel nuovo catalogo troviamo anche un nuovo tema al debutto: i set LEGO Botanical. Ne fanno parte i nuovi set principali LEGO 18 Plus #10280 Bouquet di fiori e #10281 Albero Bonsai e i due set “di espansione” (per il set #10280 Bouquet di fiori) LEGO #40460 Rose e LEGO #40461 Tulipani.

Sempre restando in tema “costruttori adulti”, anche la linea LEGO Art (i mosaici da costruire e poi appendere alle pareti di casa) vede due novità andare ad aggiungersi alle precedenti: il “quadro” dedicato al al Wizarding World di Harry Potter del set LEGO Art #31201 Harry Potter Hogwarts Crests e quello dedicato al mondo di Topolino del set LEGO Art #31202 Disney’s Mickey Mouse.

Anche il tema LEGO Technic, sempre più apprezzato dai costruttori adulti alla ricerca di esperienze di costruzione coinvolgenti e rilassanti, vede varie novità a catalogo 2021: l’iconica Ferrari 488 GTE del set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, l’inarrestabile fuoristrada Rubicon del set LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler e la corsaiola McLaren del set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR.

LEGO City, uno dei temi più amati dai bambini, non poteva non avere qualche nuova aggiunta nel nuovo catalogo 2021: le caserme dei Vigili del Fuoco dal 1° gennaio possono vantare la nuova e potente Unità di comando antincendio del set LEGO City #60282, così come il vivace centro di LEGO City potrà contare sulle nuove aggiunte incluse nel set LEGO City #60292 Centro Città, al cui interno troveremo anche le nuove strade costruibili che andranno a sostituire quelle stampate su baseplate disponibili sinora.

Andiamo a vedere insieme questi nuovi set nel dettaglio.

I migliori set LEGO di inizio 2021

LEGO 18 Plus #10278 Stazione di polizia

L’esterno dell’edificio è completo di tende da sole ed elementi decorativi come i cornicioni. All’interno, tutti i piani sono collegati da una grande scala e sono forniti di pezzi unici prodotti specificatamente per questo set, tra cui un cartellone pubblicitario, un telefono, una macchina da scrivere. un armadietto per le prove, una cella, una sala interrogatori e una bacheca con linee rosse che collegano tutti gli indizi.

LEGO Botanical Collection #10280 Bouquet di fiori

Il bouquet di fiori è composto da 12 steli, dei quali 10 con i fiori veri e propri in scala 1:1. Il set viene fornito senza alcuna struttura espositiva, così che dopo averli costruiti, avremo modo di scegliere il vaso da fiori più idoneo tra quelli in nostro possesso. L’ideale sarebbe preparare un semplice vaso se questo dovesse essere esposto come parte di una collezione personale.

LEGO Botanical Collection #10281 Albero Bonsai

L’Albero Bonsai rappresenta e riproduce il tipico Ciliegio giapponese e si presenta con un vaso quadrato poggiato su di un da tavolino basso, entrambi costruibili,che faranno da espositore per l’Albero vero e proprio. Esattamente come è stato per il set LEGO Ideas # 21318 “Casa sull’Albero” (» Clicca qui per acquistare il set), anche il Bonsai si potrà realizzare in due versioni: “estiva” con foglie verdi oppure primaverile con la cromia classica bianca e rosa dei ciliegi in fioritura così come si presentano durante i mesi di marzo e aprile, nel periodo in cui i giapponesi si riuniscono in parchi e giardini per l’hanami, una tradizione (poetica e suggestiva come molte cose in Giappone) dedicata all’osservazione dei fiori, e dei fiori dei ciliegi in particolare. La particolarità di questa “versione” è che per rappresentare la tipica fioritura rosa, sono state utilizzate le “rane” (scala Minifigure) di colore rosa, prodotte in questo colore per la prima volta ed appositamente per essere utilizzate in questo set.

LEGO Botanical Collection #40460 Rose

Questo set facile da assemblare contiene 2 rose (fiori) rossi, foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Combinandolo con il set #40461 Tulipani si può aggiungere tanto colore in più al bouquet in mattoncini. Il set è anche compatibile con il set # 10280 “Bouquet di fiori”.

LEGO Botanical Collection #40460 Tulipani

Il set facile da assemblare viene fornito con 3 fiori – 1 bianco, 1 viola e 1 giallo – dotati di foglie verde brillante per simboleggiare la nuova vita primaverile. Grazie agli steli regolabili in lunghezza, possono essere esposti nella maggior parte dei vasi. Il set può anche essere combinato con il set LEGO #40460 Rose e con il set LEGO #10280 “Bouquet di fiori”.

LEGO Art #31201 Harry Potter Hogwarts Crests

Il set permette di costruire (ed appendere) gli stemmi delle Case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Il set sarà composto da 4.249 parti che consentiranno di costruire, ovviamente uno per volta, i quattro stemmi delle Case di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso. Il mosaico avrà le ormai ben note dimensioni di 50 × 50 stud (40 cm di lato) e i diversi colori degli stemmi delle quattro Case spiegano anche il numero piuttosto elevato di parti. Acquistando 4 copie del set, si potrà costruire il grande stemma di Hogwarts, con la iconica “H” al centro e gli stemmi delle 4 case intorno.

LEGO Art #31202 Disney’s Mickey Mouse

Il set permette di costruire (ed appendere) il ritratto di Topolino o di Minnie. Il set sarà composto da 2.658 parti che consentiranno di costruire, ovviamente uno per volta, i due ritratti. Il mosaico avrà le ormai ben note dimensioni di 50 × 50 stud (40 cm di lato). Acquistando 2 copie del set, si potrà costruire un unico quadro che riproduce il ritratto di Topolino e Minnie su uno sfondo esclusivo.

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Il set è il flagship di questa prima e nuova ondata 2021 di set LEGO Technic ed è composto da 1.677 parti, per un costo di 179,99 euro. E’ ricco di caratteristiche autentiche e di bellissimi elementi di design che rendono perfettamente il look da auto da corsa di gare endurance. Il modello è caratterizzato da sospensioni anteriori e posteriori, curve aerodinamiche, un motore V8 a pistoni mobili e un volante decorato con lo stemma del Cavallino Rampante. Il numero di gara originale, gli adesivi degli sponsor e l’autentica verniciatura Tricolore aggiungono la finitura perfetta a questo modello da pista.

LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler Rubicon

La replica in LEGO Technic di questo potente SUV ricrea i sistemi 4×4 ad alte prestazioni, i pneumatici robusti, i sedili posteriori pieghevoli e la classica griglia anteriore a 7 feritoie verticali.

Una volta realizzato il modello composto da 665 pezzi, ci si potrà divertire con lo sterzo funzionante ed azionato tramite un comando HOG (Hand Of God) posto tra le due fili di sedili, sospensioni indipendenti come nel veicolo reale, portiere e cofano motore apribili e verricello anteriore funzionante. Per il set è stata scelta la tipica livrea di colore giallo e nero.

LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto. Una volta costruito, il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR misura 9 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. Il set è composto da 830 pezzi.

LEGO City #60282 Unità di comando antincendio

Il set rappresenta una classica autopompa con piattaforma aerea funzionante e include vari personaggi della serie TV LEGO City Adventures, tra i quali Bob, Feldman e Toastie, il robot pompiere dotato di un cannone che spara elementi d’acqua. Misura 10 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.

LEGO City #60292 Centro città

Il set permette ai piccoli costruttori di rivivere le avventure della serie TV LEGO City Adventures. Include: una pizzeria, un’isola ecologica, un autolavaggio, una stazione di ricarica per veicoli elettrici, un dojo per arti marziali e un parco con giostra, oltre alle minifigure dei personaggi della serie TV.

