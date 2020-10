Catan 25th Anniversary Edition in vendita a Novembre

Il classico gioco da tavolo Catan, distribuito in Italia dalla Giochi Uniti, compie un quarto di secolo quest’anno, e festeggia questa pietra miliare con un’edizione speciale per il 25º anniversario, la Catan 25th Anniversary Edition, che verrà pubblicata a Novembre.

Catan 25th Anniversary Edition includerà il gioco originale per quattro giocatori di Klaus Teuberl, conosciuto con il nome I Coloni di Catan dal suo debutto nel 1995, insieme alla sua estensione per 5-6 giocatori e Helpers of Catan, uno scenario rilasciato per la prima volta nel 2013 che introduce compagni utili assieme ad abilità uniche che i giocatori possono utilizzare. Oltre alle espansioni di gioco, il prossimo gioco da tavolo vedrà le strade, gli insediamenti e le città di Catan realizzate con colori cangianti, i dadi otterranno lo stesso trattamento.

Infine, il set includerà i classici vassoi per organizzare le carte risorsa del gioco, che potranno anche venire protette con le 180 bustine chiare marchiate Catan, incluse nella scatola. Catan’s 25th Anniversary Edition costerà 80 dollari e verrà messo in vendita il 6 Novembre. Nel 2010 era già stata pubblicata una versione del quindicesimo anniversario che sostituiva tutte le componenti cartacee del gioco, comprese le tessere esagonali e i gettoni numerici, con pezzi in legno. Il set includeva anche l’espansione per 5-6 giocatori.

Per il suo decimo anniversario nel 2005, il gioco ha ricevuto un’edizione limitata, la 3D Collector’s Edition, che includeva sia Coloni di Catan sia Cities and Knights. Il costoso set comprendeva piastrelle in resina dipinte a mano con terreno tridimensionale, insediamenti dipinti a mano, città e strade presi dal gioco di base e cavalieri e mura della città dall’espansione; il tutto confezionato in una custodia in legno rivestito con feltro e con scomparti separati per ogni esagono.

Se prendiamo in considerazione che sono state realizzate solamente 5.000 copie della 3D Collector’s Edition, il che la ha resa difficile da trovare e costosa da acquistare, e che i pezzi in legno dell’edizione del quindicesimo anniversario l’hanno resa unica ed appetibile anche a chi aveva già acquistato il gioco originale, è difficile non pensare che Catan’s 25th Anniversary Edition faccia fatica a reggere il confronto con le precedenti edizioni.