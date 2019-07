Cats: il primo trailer del musical bocciato dal pubblico, “è terrificante”

Cats, musical dei record diventa un film e nel suo primo trailer fa incetta di visualizzazioni e critiche.

Cats, il musical dei record di Andrew Lloyd Webber che da anni fa il tutto esaurito a Broadway, diventa un film per il cinema che con il suo primo trailer fa incetta di visualizzazioni… e critiche.

Il kolossal prodotto da Universal Pictures e diretto da Tom Hooper (Premio Oscar come Miglior Regia per Il Discorso del Re) da poche ore mostrando nel suo primo trailer, che sta facendo molto discutere il pubblico. Se nel musical il cast di performer indossava splendidi costumi di scena, nel film attori e ballerini indossano delle tute modificate in post-produzione con la CGI, rendendo gli attori degli enormi gatti antropomorfi. La soluzione scelta in realtà è stata molto criticata dal pubblico che sui social si è scatenato: “il design di quei cosi è orribile”, “avrò gli incubi per tutta la vita”, “chi ha pensato che questa soluzione fosse una buona idea?”

Non che gli addetti ai lavori ci siano andati leggeri però, il produttore ed autore televisivo Louis Virtel dichiara: “Non riesco a capire perché tutti siano sconvolti riguardo a dei gatti in miniatura invece giganti con dei volti giganti di star di Hollywood e curve sexy che interpretarno un balletto assurdo e onirico per un pubblico di ragazzi”; mentre il critico cinematografico Scott Mendelson definisce il trailer: “Allucinogeno e terrificante come un incubo sotto effetto di droga che diventa realtà.” Il trailer vi è piaciuto? Diteci cosa ne pensate nei commenti!

Il film, esattamente come il musical, si ispira liberamente a Il Libro dei Gatti Tuttoffare di Thomas Stearns Eliot, una raccolta di poesie con protagoniste dei gatti. La storia si ambienta nella notte del Ballo Annuale e vede protagonisti un gruppo di gatti conosciuto come Jellicle, la cui leader, Old Deuteronomy (Judi Dench) dovrà scegliere quale tra i gatti dovrà ascendere all’Heaviside Layer, il paradiseo dei Jellicle. Per determinare la sua scelta, deciderà prima di ascoltare la storia di ognuno dei felini candidati, fino alla scomparsa della fascinosa e splendida Grizabella (Jennifer Hudson), caduta in disgrazia a seguito dell’abbandono del gruppo. Quando il cattivissimo gatto Macavity (Idris Elba) fa la sua comparsa rapendo Old Deuteronomy, i Jellicle mettono da parte la competizione e uniscono le forze al magico Mr. Mistoffelees (Laurie Davidson) e la sua assistente Cassandra (Mette Towley). Al film prendono parte anche Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift (Bombalurina), Ian McKellen (Gus) e James Corden (Bustopher Jones).

Cats è atteso nei cinema il 20 dicembre 2019.