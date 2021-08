Catwoman: Hunted, DC incontra l’anime nel nuovo film animato

Dopo un breve cameo al fianco della versione più nipponica mai vista del cavaliere oscuro in Batman Ninja (di cui potete prenotare la nuova steelbook su Amazon) Catwoman sta per fare ritorno allo “stile anime” grazie al nuovo film targato Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment: Catwoman Hunted.

Secondo quanto riportato da THR, Catwoman: Hunted ruoterà intorno a Selina Kyle (doppiata da Elizabeth Gillies), intenta a rubare un gioiello d’inestimabile valore.

Tuttavia:

La rapina la metterà nel mirino di un potente gruppo di criminali, di una ben organizzata Interpol e di Batwoman, doppiata da Stephanie Beatriz.

Catwoman: Hunted, un ricco cast di doppiatori per alcuni iconici personaggi

Elizabeth Gillies e Stephanie Beatriz si aggiungono ai già confermati Jonathan Banks nel ruolo di Maschera Nera, Steve Blum in quello di Solomon Grundy, Lauren Cohan come Julia Pennyworth, Keith David come Tobias Whale, Zehra Fazal come Talia al Ghul e Nosferata, Jonathan Frakes come King Faraday e Boss Moxie, Barbara Minerva/Cheetah interpretata da Kirby Howell-Baptiste, Kelly Hu nel ruolo di Cheshire, Andrew Kishino nei ruoli di Mr. Yakuza & Domino 6, Eric Lopez come Domino 1, Jacqueline Obradors come La Dama e Ron Yuan nel ruolo del Dottor Tzin.

Catwoman: Hunted, oltre a essere un altro tassello di congiunzione tra lo stile fumettistico “made in USA” e l’animazione Giapponese, di fatto rappresenta anche il debutto di Selina Kyle come protagonista di un lungometraggio. Visto il cast di personaggi e doppiatori, di certo la DC nutre grandi aspettative per questo esordio stand alone di Catwoman.

Prodotto da Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment, Catwoman: Hunted è scritto da Greg Weisman (tra i cui lavori si annoverano titoli come: Spectacular Spider-Man, Star Wars: Rebels, Gargoyles e Young Justice) e diretto da Shinsuke Terasawa. Il film non ha ancora una data d’uscita, ma la versione home video è prevista per i primi mesi del 2022.