Catwoman questa sera su Italia 2

La prima serata di Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) è dedicata agli eroi DC. Questa sera tocca però ad una delle pellicole più controverse e discusse: Catwoman. Stiamo parlando del film del 2004 diretto da diretto da Pitof ed interpretato da Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt.

Catwoman – il film

Catwoman è uno dei peggiori film mai realizzati su un personaggio DC. Si parte dalle sceneggiatura che stravolge il personaggio: la protagonista infatti non è Selina Kyle bensì Patience Philips e non vive a Gotham City, ma a New York.

Con recensioni disastrose e un clamoroso flop commerciale, Catwoman fece incetta di Razzie Award vincendone ben 4: Peggior film, Peggior attrice protagonista, Peggior regista e Peggior sceneggiatura.

Eccovi la sinossi:

Patience Phillips è una donna come molte altre dal carattere timido e remissivo che lavora come disegnatrice di bozzetti per un’azienda di cosmetici; viene incaricata di disegnare la sua prima campagna grafica per il lancio di un’innovativa crema di bellezza, la Beau-line. Costretta dal disguido di un corriere a recarsi una sera dal suo capo George Hedare ai laboratori della ditta per la consegna del progetto, viene a sapere grazie a un colloquio tra un certo Slavinsky e lo stesso Hedare, che la crema miracolosa distrugge la pelle e può provocare anche la morte quando non venisse presa regolarmente. Terrorizzata dalla scoperta, decide di scappare per rendere pubblica la truffa, ma viene intercettata da due sentinelle a cui viene dato l’ordine di ucciderla; cerca di scappare dai condotti di scarico dello stabilimento, ma annega quando le guardie ne azionano lo scarico. Patience è morta, ma il gatto dai poteri magici Midnight, che si aggirava nei dintorni della sua abitazione già nei giorni precedenti, le ridona la vita e assieme a essa agilità, forza e resistenza soprannaturali insieme a un carattere felino.

Catwoman nel prossimo The Batman

Dopo Michelle Pfeiffer (Batman Returns) e Halle Berry, la prossima Catwoman cinematografica sarà Zoë Kravitz in The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Il personaggio potrebbe essere protagonista anche di una miniserie per HBO Max che si affiancherebbe a quella con protagonista il Dipartimento di Polizia di Gotham. Gli eventi di The Batman si svolgono nel secondo anno di attività di Bruce Wayne nei panni di Batman, interpretato come ben sappiamo da Robert Pattinson, la serie TV, ancora senza un titolo, si svolgerà durante il primo anno di attività di Batman.

Vi riproponiamo il trailer: