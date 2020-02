Cavalieri dello Zodiaco, anche loro avranno dei Funko Pop! dedicati

La famiglia Funko Pop! si arricchisce con l’arrivo delle statuette dei Cavalieri dello Zodiaco. I protagonisti dell’anime Saint Seiya faranno la loro comparsa in versione “testone” nel corso di quest’anno.

I Funko Pop! sono diventati un fenomeno mondiale e, più passa il tempo, più la loro famiglia si allarga con l’arrivo costante di nuove statuette raffiguranti i personaggi di serie TV, videogiochi, fumetti, figure iconiche della storia. Con l’arrivo della New York Toy Fair 2020, la fiera statunitense dedicata alle anteprime di giochi ed action figure, sono giunti poi anche numerosi annunci riguardanti le prossime uscite in tema Funko. I collezionisti, e non solo, avranno parecchi acquisti da fare nei prossimi mesi, data la quantità di nuovi personaggi che amplieranno il catalogo! Tra tutti, i fan di Saint Seiya saranno entusiasti di sapere che arriveranno presto anche i Funko Pop! dei Cavalieri dello Zodiaco.

Le statuette annunciate saranno quelle dedicate ai Cavalieri di Bronzo, o Bronze Saints, ovvero i cavalieri al servizio della dea Atena che appartengono alla casta più bassa e indossano quindi delle armature di bronzo. Ogni guerriero veste un’armatura ispirata alle costellazioni e di esse ne porta anche il nome: così ad esempio avremo Pegasus che indossa la corazza della costellazione di Pegaso, Phoenix quella di Fenice, Shiryu di Dragon quella del Dragone e così via.

Nella versione di cui abbiamo un’anteprima, le corazze dei cavalieri saranno color bronzo, perciò si potrebbe già supporre che in un futuro non troppo lontano potrebbero arrivare anche dei Funko dei Silver Saints e dei Gold Saints, i guerrieri di Atena appartenenti alle caste di gerarchia superiore, più potenti e dalle brillanti armature. Non a caso, le immagini più iconiche che abbiamo dei Cavalieri dello Zodiaco, sono proprio quelle in cui indossano delle corazze dorate.

Al momento, comunque, potremo collezionare i bellissimi Cavalieri di Bronzo e, addirittura, possedere una delle versioni in edizione limitata in grado di illuminarsi al buio, vendute da Barnes & Noble. La data fissata per l’immessione sul mercato è il 15 giugno 2020 e la collezione comprenderà i Funko di Pegasus, Shiryu del Dragon, Shun di Andromeda, Hyoga di Cignus e Ikki di Phoenix, al prezzo di 10,99 dollari.