CCXP19: Kevin Feige parlerà dei progetti futuri del MCU

Tra non molto potrebbero arrivare novità importanti in merito ai futuri progetti cinematografici che ha in serbo Marvel Studios. Infatti, il presidente dello studio cinematografico, Kevin Feige, nel corso della settimana prossima si recherà in Brasile per discutere e presentare tutte le novità riguardanti i prossimo progetti legati all’Universo Cinematografico Marvel.

Dunque, dopo aver reso note alcune delle novità più importanti del MCU per i prossimi anni, nel corso degli ormai passati Comic-Con di San Diego e D23 Expo, potrebbero arrivarne delle nuove al Comic Con Experience 2019 in Brasile. Infatti, attraverso un post su Twitter è stata confermata la presenza, al grande evento brasiliano, di Kevin Feige: “Kevin Feige, presidente e direttore creativo dei Marvel Studios, è stato confermato sabato 7 dicembre da CCXP19 per parlare delle prossime uscite MCU”.

PODE COMEMORAR! Kevin Feige, presidente e chefe criativo do Marvel Studios, é confirmado no sábado (7) da #CCXP19 para falar sobre os futuros lançamentos do MCU! https://t.co/iTwwTqRGz0 pic.twitter.com/M7FSezadVT — omelete (@omelete) November 29, 2019

Sicuramente, il presidente di Marvel Studios avrà molto di cui discutere poiché sono molti i dubbi in merito ad alcuni dei nuovi progetti a cui sta lavorando la Marvel. Primo tra tutti, il progetto riguardante il film di Black Widow del quale dovrebbe a breve – molto probabilmente già nella prima settimana di dicembre – uscirne il trailer ufficiale. Inoltre potrebbero essere svelate informazioni importanti in merito al film di Eternals, oppure su quello di The Falcon e The Winter Soldier.

Così come potrebbero non mancare importati novità sulle pellicole cinematografiche di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma anche di Moon Knight, Thor: Love and Thunder oppure She-Hulk. Insomma, sicuramente saranno molti gli argomenti di cui parlare e che potrebbero far felici i molti fan dell’Universo Cinematografico Marvel che aspettano con ansia l’uscita delle nuove pellicole cinematografiche dei loro supereroi preferiti. Dunque, per scoprire tutte le novità dell’Universo Marvel non ci resta che attendere le parole che pronuncerà il presidente Kevin Feige nel corso dell’imminente Comic Con Experience 2019.