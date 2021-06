Celebrity Haunted Stagione 2, seguite con noi la conferenza stampa in diretta

Seguite con noi in diretta la conferenza stampa di presentazione di Celebrity Haunted Stagione 2 con i protagonisti Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e M¥ss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms a partire dalle 12.15!



Celebrity Haunted Stagione 2 sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 18 giugno.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Celebrity Haunted Stagione 2, la serie

In Celebrity Haunted Stagione 2 vedrà un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I “cacciatori” potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la “caccia”.

Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia ha dichiarato:

Dopo una prima stagione di grande successo, ritorniamo con questa serie per una nuova entusiasmante caccia all’uomo che unisce una produzione di alto livello con un cast tutto nuovo di grandi personaggi di primissimo piano, che renderanno questo spettacolo una vera sorpresa. Ancora una volta Celebrity Hunted coinvolgerà gli spettatori di Prime Video in un’esperienza di intrattenimento davvero unica, con un accesso senza precedenti alle loro star preferite in fuga, unendo momenti adrenalinici e una buona dose di elementi comici

Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy ha aggiunto:

Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con gli Amazon Studios e Prime Video. L’anno scorso abbiamo vinto una sfida producendo il primo programma non-fiction di Amazon Prime Video in Italia. Siamo di nuovo qui, insieme, pionieri in un mercato in continua evoluzione. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è stata una serie rivoluzionaria di grande successo, con una narrazione innovativa ed elettrizzante grazie ai suoi elementi di suspense. Questa seconda stagione porterà il pubblico a un nuovo livello di intrattenimento.

Celebrity Haunted Stagione 2 offrirà la stessa narrazione incalzante della prima e sarà ricca di momenti elettrizzanti e carichi di suspense. Celebrity Haunted Stagione 2 sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 18 giugno.