Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il primo episodio

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il nuovo reality game targato Amazon Prime Video, prenderà il via da Giovedì 13 Marzo, e potremo vedere la battaglia fra i cacciatori di celebrità e le star in fuga per l’Europa. Abbiamo visto la prima puntata in anteprima e ecco cosa aspettarci da questo nuovo e divertente programma. Che la caccia abbia inizio!

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Francesco Totti, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Fedez e Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Costantino Della Gherardesca: ecco gli otto partecipanti alla prima edizione italiana di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il nuovo format di Endemolshine Italia per Amazon Prime Video. In questo reality Game i protagonisti dovranno abbandonare telefoni e carte di credito e dovranno vivere come fuggitivi per 14 giorni avendo a disposizione solo una carta prepagata con 70 euro al giorno, un telefono senza internet e uno zaino con pochi effetti personali. A braccarli senza sosta ci sarà una squadra di esperti delle forze dell’ordine specializzati nella caccia ai ricercati, supportati da mezzi e tecnologie all’avanguardia che gli permetteranno di rintracciare gli obiettivi in movimento grazie alle telecamere su strada, intercettazioni telefoniche e squadre su strada. A complicare ancora più la vita delle povere celebrità in gioco, c’è che dovranno fare i conti con quello che li ha resi famosi, ovvero la propria notorietà, deve essere veramente difficile voler mantenere l’anonimato quando sei un personaggio con migliaia di follower sui social network.

I fuggitivi

Nella prima puntata di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, i protagonisti partiranno da soli o in coppia dal Colosseo e avranno modo di pianificare anticipatamente la prima tappa della propria fuga. Gli approcci sono stati molto diversi e già dall’inizio ci sono state delle idee veramente degne di nota. Ogni concorrente ha giocato bene le proprie carte ma alcuni si sono rivelati dei veri strateghi, vedremo se riusciranno a mantenere queste attitudini anche nelle prossime puntate dove non avranno il supporto di amici e mezzi.

Novità targata Italia

Il programma parte subito con i ritmi al massimo, nessuna presentazione, nessuna spiegazione oltre qualche parola d’introduzione.Ognuno dei partecipanti ha organizzato la sua prima tappa della fuga sfruttando contatti personali quali famigliari amici, conoscenti ma alcune idee vi lasceranno veramente a bocca aperta., ex-calciatore simbolo dellae di, gioca in solitaria: già dall’inizio ha usato una strategia di azione diversa da quella che si potrebbe pensare parlando di un atleta. Altrettanto ingegnosi e divertenti anche lo youtubere la rivelazione, che mostrerà una figura diversa da quella più social con il quale ,anche il sottoscritto, lo avevano etichettato. Il rapper mostra carattere, tenacia e anche tanta semplicità.Decisamente sottotono invece i fidanzatini, una partenza più moderata rispetto ad altri, ma magari stanno conservando risorse per le fasi più avanzate del gioco; stessa impressione per la coppia formata dache fra tutti i partecipanti sono quelli che sono appartsi meno a loro agio nel ruolo di fuggitivi. Ma fra strategemmi e fughe rocambolesche, la vera star èche con il suo modo di fare rilassato e totalmente estraniato della realtà, e soprattutto grazie ad un improbabile zaino sulle spalle, riuscirà a conquistare il pubblico.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un reality decisamente diverso da quelli a cui ci hanno tristemente abituato finora, e fa parte dei nuovi prodotti Amazon prodotti in Italia. La caccia alla celebrità è presente e la trasmissione scorre in maniera pulsante tenendo alta l’attenzione degli spettatori, grazie anche alla scelta dei protagonisti che indipendentemente dal fatto di essere più o meno famosi, sono tutti molto simpatici e spontanei. Sono bastati pochi secondi di visione per farsi catturare dal mood del programma e scegliere il proprio preferito.

Un ottimo prodotto che si va ad aggiungere alla vasta scelta offerta da Amazon, in previsione dell’imminente arrivo in Italia di Disney+ e del consolidato Netflix

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sarà disponibile dal 13 Marzo sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, gratis per gli abbonati al servizio.