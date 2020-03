Central Park: rilasciato il trailer della serie animata di AppleTV+

Apple ha rilasciato il trailer ufficiale di Central Park, la nuova serie “Musical-Comedy” animata dal vincitore dell’Emmy Award Loren Bouchard (Bob’s Burgers, Home Movies), il vincitore del Grammy Award Josh Gad (Frozen, The Angry Birds Movie) e la vincitrice dell’Emmy Award Nora Smith (Bob’s Burgers).

La serie sarà presentata in anteprima con tre episodi su Apple TV + venerdì 29 maggio. Dopo la premiere, i nuovi episodi debutteranno settimanalmente sul servizio di streaming.

Central Park segue i Tillermans, una famiglia che vive a Central Park. Owen, il gestore del parco, e Paige, la moglie giornalista, crescono i loro figli Molly e Cole nel parco più famoso del mondo, mentre tengono alla larga l’erede dell’hotel Bitsy Brandenham (e la sua assistente di lunga data, Helen), che non amerebbero altro che per trasformare il parco in tanti condomini. Il cast della serie comprende Josh Gad, Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs e Stanley Tucci.

Central Park è stato creato, scritto e prodotto da Bouchard, Gad e Smith. Sanjay Shah e Halsted Sullivan sono anche produttori esecutivi. La serie proviene dalla 20th Century Fox Television.