C’era una volta a Hollywood arriva a Cannes: ecco il nuovo trailer

C’era una volta a Holywood, nono film diretto da Quentin Tarantino e oggi in concorso al Festival di Cannes, si mostra in un nuovo trailer che mette nuova carne sul fuoco, tra cui l’inserimento della Manson Family all’interno della trama del film. Il premio Oscar Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie sono protagonisti nel trailer del film, ambientato nella Los Angeles del 1969.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercheranno di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più, incrociando sulla loro strada tanti personaggi noti di quell’anno, molti dei quali direttamente legati al panorama delle star Hollywoodiane e ai fatti di cronaca della Manson Family. La storia, sebbene avrà tematiche strettamente collegate a Charles Manson e alla sua setta sanguinaria, compreso l’omicidio di Sharon Tate e di altre quattro persone, si focalizzerà principalmente su questi due personaggi.

