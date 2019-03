C’era una volta a Hollywood di Tarantino: arrivano Leonardo DiCaprio e Brad Pitt

Quentin Tarantino è pronto per tornare sul grande schermo quest'anno con il suo attesissimo C'era una volta a Hollywood, in arrivo a settembre.

Quentin Tarantino è pronto per tornare sul grande schermo quest’anno con il suo attesissimo C’era una volta a Hollywood, pellicola che racconta le vicende di un attore e uno stuntman sotto lo sfondo delle vicende della Famiglia Manson e dei loro efferati crimini. Potrà sembrare strano vedere Quentin Tarantino dietro ad un film del genere, ma sicuramente il regista riuscirà a mettere il suo estro all’interno della pellicola.

Mentre attendiamo questa settimana per l’arrivo del trailer, qui sopra potete vedere il primo poster ufficiale rilasciato oggi. Il tweet in questione arriva dal profilo ufficiale di Leonardo DiCaprio, e mostra il suo personaggio (Rick Dalton), davanti alle colline di Hollywood insieme a Brad Pitt (Cliff Booth).

C’era una volta a Hollywood uscirà verso luglio in America, mentre per arrivare in Italia dovremo aspettare il 19 settembre: sarà il nono film del famoso regista, pronto a raccontare di nuovo una storia particolare solo come lui sa farlo.

C’era una volta a Hollywood vede un cast stellare davanti la cinepresa: oltre ai già visti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, compaiono anche Al Pacino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Kurt Russell, James Marsden, Emile Hirsch, Tim Roth, Margaret Qualley, Damian Lewis, Lena Dunham, and Bruce Dern.

La storia, sebbene avrà tematiche strettamente collegate a Charles Manson e alla sua setta sanguinaria, compreso l’omicidio di Sharon Tate e di altre quattro persone, si focalizzerà su un attore televisivo arrivato al successo dopo una serie, e al suo stuntman che sta cercando di raggiungere lo stesso risultato. Questi due personaggi si muovono quindi in una Nuova Hollywood in cambiamento, pronta a entrare negli anni ’70.

Sarà interessante vedere come tutto questo si intreccerà con la famiglia Manson e con il terribile massacro a loro collegato. Cosa ne pensate? Anche voi siete in trepidante attesa per il ritorno di Tarantino?