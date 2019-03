C’era una volta a Hollywood, il film di Tarantino si mostra nel suo trailer!

La nuova pellicola di Quantin Tarantino, C’era una volta a Hollywood, si mostra nel suo primo trailer ufficiale italiano.

La nona pellicola del leggendario regista di Pulp Fiction, Quentin Tarantino, si mostra ufficialmente nel suo trailer italiano. Stiamo parlando di C’era una volta a Hollywood, un film che sarà distribuito il prossimo 19 settembre in Italia da Warner Bros. Entertainment.

“C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più“, spiega il comunicato diramato da Warner Bros. “Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ ultimo periodo dell’età d’oro di Hollywood“.

In questo lungometraggio troverà anche spazio Al Pacino nei panni di Marvin Schwarzs (agente di Dalton) e Margot Robbie interpreta Sharon Tate. Inoltre, Emile Hirsch sarà alle prese con il personaggio di Jay Sebring.

Oltre alla comprovata presenza del duo DiCaprio-Pitt, il cast di questo film vanta la presenza di Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins, Keith Jefferson, Tim Roth, Michael Madsen, Danny Strong, Sydney Sweeney, Clu Gulager, James Landry Hébert, Mikey Madison, Lena Dunham, Maya Hawke e Nicholas Hammond.

Insomma, appuntamento al prossimo 19 settembre, data che – come preannunciato poc’anzi – debutterà ufficialmente la nona pellicola di Quentin Tarantino. Seguiranno dovuti aggiornamenti.