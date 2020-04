L’ultima fatica del famoso regista Quentin Tarantino – pellicola che prende il nome di C’era una volta a Hollywood – potrebbe diventare un romanzo. In occasione dell’ultimo podcast al quale ha partecipato, Quentin ha rivelato che sta attualmente valutando la possibilità di creare un nuovo adattamento al suo lungometraggio.

“Non ci avevo mai pensato fino a poco tempo fa, ma ora ho diverse idee per la testa. Potrei scrivere un romanzo di C’era una volta a Hollywood“, ha spiegato il regista durante il podcast. Stando alle sue parole, gli appassionati potrebbero toccare con mano altri adattamenti oltre questo – sempre di stampo letterario e persino opere teatrali.

Come se non bastasse, C’era una volta a Hollywood potrebbe ottenere un’edizione supplementare che contiene al suo interno tutte le scene tagliate in fase di post-produzione. Il regista, infatti, ha spiegato di aver lasciato diversi spezzoni e personaggi fuori dal montaggio finale, per mantenere la durata al di sotto delle quattro ore.

Per chi non lo sapesse, la storia di C’era una volta a Hollywood ruota attorno alle vicende di un’ex star della televisione, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e del suo stunt-man Cliff Booth (Brad Pitt). Il tutto è ambientato nella Hollywood di fine anni ’60, teatro delle malefatte della Famiglia di Charles Manson e dell’incredibile ascesa di Sharon Tate (Margot Robbie), moglie di Roman Polanski, nel panorama cinematografico.

Quentin Tarantino, insomma, sta lavorando su più fronti, e il suo obiettivo è quello di dedicarsi maggiormente su altri ambiti artistici. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti sulla questione. Continuate a seguirci.