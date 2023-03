Nel riprodurre una delle scene più iconiche del primo videogioco, la serie tv di The Last of Us si è servita di una vera giraffa, portandola sul set con gli stessi attori. Nell’episodio finale del progetto targato HBO abbiamo assistito a uno dei momenti più delicati e profondi presenti nel titolo di Naughty Dog, quello in cui Joel ed Ellie s’interfacciano, casualmente, con una giraffa che avvicina loro (se interessati a recuperare i videogiochi, li trovate su Amazon). A quanto pare i mezzi a disposizione della serie tv sono talmente ampi da potersi permettere un vero animale, e non una sua riproduzione in CGI.

nothing just pedro pascal and bella ramsey with a real giraffe on the set of the last of us pic.twitter.com/Kb4KCz7i3b — grace dante (@misslefroy) March 13, 2023

C’era una vera giraffa sul set di The Last of Us, ci credereste?

Attraverso il documentario sul making off di The Last of Us, abbiamo scoperto che la giraffa nell’ultimo episodio era un animale vero di nome Nabo. A quanto pare Bella Ramsey e Pedro Pascal si sono ritrovati insieme a lei sul set, con la possibilità di costruire la scena nel modo più diretto, tangibile e sincero possibile.

Ma come sono riusciti a realizzare una cosa del genere, con un animale vero? In risposta a questa domanda è intervenuto John Paino, lo scenografo di The Last of Us, che durante un’intervista con Variety ha rivelato che sul set erano presenti anche vari addestratori, il cui compito era quello di badare ai bisogni e possibili reazioni della giraffa:

Gli addestratori hanno lavorato così che la giraffa mangiasse tranquillamente anche dalla mano di uno sconosciuto. Quindi, quando Ellie e Joel si avvicinano al recinto, quella che vedete è una vera giraffa che mangia veri rami. Guardando indietro, molto probabilmente si è trattato del montaggio più complicato da realizzare in termini effetti speciali, scenario e location.

Con gli eventi del nono episodio si è quindi conclusa la prima stagione di The Last of Us, proiettando immediatamente il progetto di HBO verso i prossimi passi in termini di sviluppi. Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi, specialmente dopo le dichiarazioni degli showrunner in merito al fatto che ci sarà più di una nuova stagione ad attenderci? Vi ricordiamo che tutti gli episodi di The Last of Us sono attualmente presenti su NOW.