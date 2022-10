Sta diventando virale un tweet pubblicato dalla CPSC, la Commissione americana sulla sicurezza dei prodotti pericolosi, relativo a Chainsaw Man: l’agenzia governativa ha voluto indagare in merito alle condizioni di salute dell'”uomo motosega”, dando vita a un simpatico scherzo con fini utili sulle norme di sicurezza.

Chainsaw Man e le norme di sicurezza per “uomini motosega”: lo scherzo sta diventando virale

Il recente anime tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, in streaming su Crunchyroll, ha suscitato grande interesse da quando ha fatto il suo debutto questa settimana, con molti fan entusiasti del primo episodio, in particolare per l’alta qualità dell’animazione. Ma chi l’avrebbe detto? A quanto sembra Chainsaw Man ha attirato l’attenzione anche della più famosa agenzia governativa degli Stati Uniti che protegge e informa il pubblico sulle norme da usare per i prodotti che possono presentare rischi per la sicurezza.

Sul profilo ufficiale Twitter della Consumer Product Safety Commission, ovvero la CPSC, è comparso un chiaro riferimento all’anime di Chainsaw Man. Sebbene non abbiano nominato esplicitamente la serie né abbiano taggato l’account ufficiale dell’anime, è facile dedurlo: nel tweet infatti c’è scritto “Un uomo fatto di motoseghe. Hm”

L’ente ha continuato lo scherzo, indagando anche sulla natura del “cane motosega”, finché l’account inglese ufficiale di Chainsaw Man ha finto di offendersi e ha ritwittato, stando al gioco: “#Pochita ha un nome“. La loro interazione è continuata, come se fosse un’indagine da parte dell’agenzia governativa sullo stato di salute del cane.

Dato che il portale ufficiale di Chainsaw Man non rispondeva più, la CPSC a quel punto ha condiviso col pubblico alcuni utili suggerimenti su come maneggiare una motosega in sicurezza, con una nota: “Se tu stesso sei una motosega, i suggerimenti potrebbero non essere applicabili“.

Cavalcando questo simpatico scherzo, la CPSC ne ha approfittato per ricordare ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza specifiche, includendo un’ispezione responsabile prima di usare una motosega e la protezione per gli occhi. L’account infine ha chiuso il thread, chiedendo alle persone di segnalare a loro eventuali utensili elettrici non sicuri, motoseghe e non.