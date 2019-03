Chambers, la nuova serie horror Netflix in arrivo dal 26 aprile

Netflix ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Chambers, serie televisiva a tema horror con la partecipazione di Uma Thurman.

Netflix ha annunciato ufficialmente che Chambers farà il suo debutto a partire dal prossimo 26 aprile sulla propria piattaforma di streaming . Si tratta di una nuova serie televisiva a tema horror con la speciale partecipazione di Uma Thurman.

“Chambers racconta la storia di una giovane donna sopravvissuta ad un infarto e ossessionata dal mistero che circonda il cuore che le è stato donato e le ha salvato la vita“, specifica il comunicato ufficiale di Netflix. “Più si avvicina a scoprire la verità sulla morte improvvisa della sua donatrice, più inizia ad assumere le caratteristiche di quest’ultima, alcune delle quali pericolosamente sinistre“.

Questa opera è stata creata da Leah Rachel, attrice cha ha partecipato a Muffin Top: A Love Story, Hey You e Amelia’s 25th, interpretando rispettivamente le parti di Lisa, Short e Michelle. La produzione esecutiva è curata da Alfonso Gomez Rejon e dalla stessa creatrice. I produttori sono Winnie Kemp, Wolfgang Hammer, Jennifer Yale e Steve Gaghan.

“Ambientata in un mistico paesino New Age in Arizona, Chambers è un horror psicologico che analizza come le persone metabolizzino i traumi in modo differente“, commenta Leah Rachel. “Ciò che inizia come una classica storia umana si trasforma alla fine in un racconto molto più strano e complicato di quanto ci si aspettasse“.

Oltre all’illustre presenza di Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction), Il cast della serie prevede Tony Goldwyn (Scandal, Insurgent), Sivan Alyra Rose (The Entrada, Running Shadow), Lilliya Reid (Vienna, The Fantomes), Nicholas Galitzine (Share, Handsome Devil, The Watcher In The Woods, The Beat Beneath My Feet and The Changeover), Kyanna Simone Simpson (La vita immortale di Henrietta Lacks, Black Lightning, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick), Lilli Kay (Paterno, Napoli, Brooklyn), Sarah Mezzanotte (Wolves, 6 gradi di separazione, Blame, Blue Bloods, Royal Pains) e Griffin Powell-Arcand.

Chambers – come tutti i prodotti marchiati Netflix – sarà disponibile a tutti gli abbonati al servizio. Purtroppo, non conosciamo il modo in cui avverrà la distribuzione degli episodi. Seguiranno aggiornamenti.