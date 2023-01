In una recente intervista ai microfoni di Variety Channing Tatum ha annunciato di aver acquistato i diritti di Ghost, film cult degli anni ’90 con Demi Moore e Patrick Swayze. L’idea è quella di realizzare un remake in cui andrebbe a vestire i panni di Sam Wheat, protagonista interpretato proprio da Swayze. Per renderlo più attuale e politicamente corretto, però, sarebbero necessari alcuni cambiamenti.

Channing Tatum ha acquistato i diritti di Ghost, vorrebbe un remake

Abbiamo preso i diritti di Ghost. La mia compagnia di produzione Free Association sta cercando di mettere in piedi un remake. Ma vogliamo fare qualcosa di differente e penso che saranno necessari dei cambiamenti.

Il film fu criticato per la presenza di alcuni stereotipi, ma divenne ugualmente un successo globale incassando oltre 500 milioni di dollari al box-office e diventando il terzo progetto più redditizio del 1990. Ghost ottenne cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior film, e vinse il premio per miglior sceneggiatura originale. La produzione del remake, di cui al momento non si conosce nè il cast nè la possibile finestra di lancio, sarà affidata a Paramount Pictures.

Questa la sinossi di Ghost: Sam Wheat conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma. In attesa di nuove informazioni sul possibile remake del film vi ricordiamo che Channing Tatum tornerà nelle sale a febbraio con Magic Mike: The Last Dance, terzo capitolo della saga che ha infiammato il pubblico femminile (sarà distribuito il 9 febbraio da Warner).