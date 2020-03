Chaosium annuncia l’OGL del Basic Roleplaying System

Chaosium, casa editrice nota ai più per giochi come Call of Chtulhu, 7th Sea o HeroQuest, ha ada poco annunciato che rilascerà in libera distribuzione un System Reference Document (SRD) e una Open Game License (OGL) per il suo sistema di gioco Basic Roleplaying.

Questo permetterà, entro i limiti stabiliti dalla stessa OGL, a chiunque lo volesse di creare in maniera autonoma ed indipendente i propri giochi di ruolo basati sul motore di regole di Basic Roleplaying senza dover pagare alcuna royalty e senza il bisogno di future autorizzazioni da parte della Chaosium.

Il Basic Roleplaying System può essere considerata una vera è propria pietra angolare della storia del gioco di ruolo: la sua prima versione risale infatti al lontano 1980 (il capostipite del genere, D&D, nasceva sei anni prima) e da allora ha visto numerose rivisitazioni e miglioramenti.

Per chi non conoscesse il sistema di gioco di Basic, sfruttiamo la definizione data dalla Chaosium stessa (traduzione nostra):

Il Basic Ropleplaying è un sistema di gioco semplice, veloce ed elegante basato su un sistema di abilità legate al dado percentile. I combattimenti sono rapidi e mortali, e c’è una grande focalizzazione sulle abilità non-belliche che mettiamo alla prova in diversi nostri prodotti.

Infatti questo sistema di gioco è alla base, o meglio costituisce il nucleo, di altri giochi della casa editrice tra cui il già citato Call of Chtulhu, RuneQuest o SuperWorld.

Importante puntualizzare, come la stessa azienda ha voluto fare, che questa OGL ha termini d’uso parzialmente diversi da quelli che riguardano altre proprietà intellettuali del loro repertorio. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata (che potete trovare qui).

Per facilitare a chiunque l’ingresso in questo nuovo mondo, l’azienda californiana ha messo a disposizione il download gratuito di una quickstart appositamente preparata per questo scopo: quarantotto pagine che illustrano le regole essenziali di Basic (potete trovarlo qui).

La Chaosium ha inoltre messo a disposizione, sempre in maniera gratuita, la scheda dei personaggi in tre diverse versioni: base, classic fantasy e autocompilante. Se siete interessati a dar loro un’occhiata potete trovarle qui