Negli ultimi mesi si era a lungo parlato della possibilità per Charlie Cox di tornare ad interpretare il diavolo di Hell’s Kitchen in altri progetti Marvel come Spiderman: No Way Home e nella serie di prossima uscita She-Hulk.

Queste voci tuttavia non sembrano aver trovato ancora riscontro e non è stata confermata ancora la presenza di Cox in nessuna di queste pellicole si inizia a parlare di un nuovo progetto chiamato Echo, probabilmente una sorta di reboot per la quarta stagione di Daredevil.

Charlie Cox potrebbe tornare ad interpretare Daredevil molto presto

La notizia del possibile ritorno di Daredevil è stata diffusa da DanielRPK, uno scooper molto attivo e abbastanza affidabile che diffonde notizie inerenti al MCU, tramite i suoi canali social e patreon. Secondo questo report Cox e “tanti altri membri del cast” di Daredevil torneranno sullo schermo nella serie Echo su Disney+.

Today's Marvel Studios news: – Echo on Disney plus will feature the return of fan favorite characters from the cancelled Netflix shows – Marvel Studios is actively developing a Daredevil centric project starring Charlie Cox (likely Daredevil Season 4) pic.twitter.com/W2XZlQXwGl — That REDACTED Guy #NWH (@REDACTEDSpider) October 2, 2021

Sul suo patreon DanielRPK ha inoltre aggiunto:

Un progetto incentrato su Daredevil con Charlie Cox sarebbe nei piani dei Marvel Studios. Fino ad allora, Matt Murdock e alcuni degli altri personaggi della serie “Daredevil” di Netflix potrebbero apparire in “Echo” e servire come una specie di stagione 4.

Mentre i rumors sulla sua partecipazione a Spiderman: No Way Home si diffondevano sempre di più, Cox, pur avendo smentito una sua partecipazione al film, non aveva dato risposte complete ed esaustive riguardo un suo possibile ritorno nell’MCU e aveva semplicemente evitato di rispondere alle domande più scomode.

Da sue successive dichiarazioni si è inteso come fosse molto attento a non rivelare troppo per evitare spoiler ai fan o semplicemente non creare troppe false aspettative.

Non mi dispiace davvero, non tendo a pensarci molto. Sono solo consapevole di quando mi viene chiesto. In ogni caso non voglio rovinare nulla ai fan.

Charlie Cox ha interpretato Dardevil per 3 stagioni nell’omonima serie Netflix e ha anche interpretato il personaggio nella mini serie The Defenders. Fin dalla cancellazione dello show l’attore ha sempre espresso la sua volontà nel tornare ad interpretare L’Uomo Senza Paura (acquistate il volume omonimo di Frank Miller su Amazon) e forse riusciremo a vederlo molto presto proprio in Echo su Dinsey+.