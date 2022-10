La spasmodica attesa con cui i fan del Cornetto marveliano attendevano il ritorno del Diavolo Custode nel Marvel Cinematic Universe potrebbe essere nulla in confronto alla trepidazione con cui l’interprete di Daredevil attendeva conferme da parte dei Marvel Studios in merito al suo ritorno nei panni del supereroe newyorkese. Per Charlie Cox, infatti, il suo passato da Daredevil è stata un momento incredibile della sua carriera, bruscamente interrotto con la cancellazione da parte di Netflix delle serie degli urban heroes marveliani, motivo per cui la possibilità di tornare nei panni del Diavolo Custode era una delle sue speranze da sempre. Motivo per cui, come ammesso dallo stesso attore, quando i Marvel Studios gli hanno proposto il ritorno di Daredevil, Charlie Cox inizialmente ha pensato a uno scherzo.

La recente apparizione di Daredevil nell’ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è stata la risposta alla voglia del pubblico del Marvel Cinematic Universe di rivedere in azione di Diavolo Custode interpretato da Charlie Cox, divenuto immediatamente il volto cinematografico del personaggio (con buona pace di Ben Affleck). Dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home come avvocato di Peter Parker, il suo ritorno nel franchise è sembrato ovvio, come confermato dalla presenza di Wilson ‘Kingpin’ Fisk in Hawkeye e il recente annuncio della sua futura serie Daredevil: Born Again.

Quella che ora sembra una presenza garantita anche in futuro per il Cornetto, è frutto però di un processo in seno ai Marvel Studios che ha visto proprio in Spider-Man: No Way Home un punto focale. La pellicola potrebbe esser vista come un biglietto di ingresso nel Marvel Cinematic Universe per diversi volti amati, che grazie al multiverso sono ora parete del franchise, come i Tessiragnatele di Tobey McGuire e Andrew Garfield. Nel caso di Matt Murdock, la sua presenza nel film è l’inizio di una presenza a cui inizialmente nemmeno Charlie Cox ha creduto, come ha rivelato recentemente a Cine-Pop:

Ho pensato che fosse uno scherzo o una bufala. Ho ricevuto un messaggio da parte dell’assistente di Kevin Feige che mi diceva ‘Potresti richiamarci?’. Ho pensato fosse per un evento di beneficienza per il COVID, a cui avrebbero partecipato tutti. Ma poi venne chiesto se volevo essere in Spider-Man: No Way Home e sono impazzito. Ero nel giardino di casa, e mia moglie era seduta sui gradini, mi ha guardato e mi ha chiesto ‘Che sta succedendo?’ Era pazzesco, un sogno dell’infanzia che si realizza, era incredibile.

Dopo questo prima passo nel franchise, il destino di Daredevil sembra andare in una direzione che lo vede sempre più protagonista del contesto urbano del Marvel Cinematic Universe, un’ascesa che potrebbe culminare proprio con Daredevil: Born Again.

