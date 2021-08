Charlie Watts: morto lo storico batterista dei Rolling Stones

Charlie Watts, lo storico batterista dei Rolling Stones, è venuto a mancare oggi all’età di 80 anni. A quanto pare le cause sono state delle complicanze avute dopo un misterioso intervento a cui l’artista si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi (nel 2004 gli era stato diagnosticato un tumore alla gola, ma era stato comunicato di essere guarito).

Non era stata specificata la natura dell’operazione, però il Watts aveva fatto sapere di aver bisogno di riposo e di non poter prendere parte alle prove della band programmate tra un paio di settimane. Ironicamente aveva anche dichiarato:

“Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato”.

Charlie Watts: una lunga carriera tra blues, jazz e rock

Charlie Watts, storicamente, è stato l’ultimo tra i componenti originari dei Rolling Stones a unirsi alla storica band. Agli inizi della sua carriera, infatti, preferiva esibirsi negli ambienti blues della Londra dei primi anni sessanta grazie al celebre Alexis Korner. Solo nel gennaio del 1963 Charlie Watts decise di unirsi stabilmente alla band di Jagger, Richards, Wyman e Jones, per rimanervi poi fino al giorno della sua morte.

Fu proprio grazie alla passione per il blues e il jazz di Watts che alcuni dei brani più famosi dei Rolling Stones acquisirono le memorabili melodie che tutti noi ancora conosciamo e amiamo. Dopotutto la passione di Watts per il jazz non terminò mai, tanto da continuarlo a suonare parallelamente producendo anche degli album (l’ultimo è del 2010 ed è intitolato The Magic of Boogie Woogie) e organizzando dei concerti da solista (l’ultimo è stato nel 2017 e prese il nome di Charlie Watts Meets the Danish Radio Big Band).

Rock ‘n’ roll lo portò ad appassionarsi a DJ Fontana, batterista di Elvis, ed Earl Phillips, batterista blues di Chicago. Se ne va, dunque, un grande batterista poliedrico che nel 2016 era stato posizionato al dodicesimo posto nella lista dei 100 migliori batteristi secondo la rivista Rolling Stone.