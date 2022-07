Chi ucciderà Patriota? Perché è chiaro ormai che, se non verrà prima eliminato il super più potente e pericoloso del pianeta, non sarà possibile far cadere definitivamente la Vought e ciò che rappresenta. Patriota, dunque, deve morire, ma per mano di chi?. Gli ultimi avvenimenti visti in The Boys 3 hanno cambiato le carte in tavola, sia per ciò che riguarda la “super arma” rappresentata da Soldatino e che sembrava potesse essere la risorsa definitiva nella lotta a Patriota, sia per quello scioccante finale fumettistico che chi ha letto il The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson sicuramente ricorderà benissimo e che, adesso sappiamo, probabilmente non avrà più luogo. Stando così le cose, l’ago della bilancia adesso pende verso un’altra direzione, o meglio, due “ipotetiche direzioni”, una più plausibile dell’altra. Scopriamo insieme quali sono e qual è invece la terza “soluzione bonus”.

Cosa accade nei fumetti

Il compito dei Boys è sempre stato quello di distruggere la multinazionale Vought America e, con essa, tutti i suoi prodotti: i super, colpevoli di aver commesso le peggiori malefatte. Il capo del gruppo assoldato dalla CIA, Billy Butcher, ha però sempre avuto un obiettivo primario nel suo mirino, ovvero Patriota, poiché macchiatosi dello stupro e della conseguente morte di Becky, moglie di Butcher. È nel volume Sulla Collina con le Spade di Mille Uomini che Garth Ennis e Darick Robertson conducono i due personaggi alla resa dei conti, verso le battute finali di una vera e propria guerra tra uomini e supereroi.

Se avete intenzione di recuperare la serie a fumetti, fate attenzione agli spoiler qui di seguito. Il penultimo capitolo di The Boys vede infatti Patriota alla testa di un attacco massiccio alla Casa Bianca nel tentativo di realizzare un colpo di stato. Qui, viene raggiunto da un Butcher più determinato che mai a ottenere la propria vendetta, che trova il capo dei Sette all’interno della Stanza Ovale, reo omicida del Presidente degli Stati Uniti. Le cose però prendono una piega inaspettata. Il silenzioso e inquietante Black Noir si unisce alla festa e, tolta la maschera, rivela la sua vera identità: un clone di Patriota, ma estremamente più potente. Si tratta infatti di un’arma creata dalla Vought America come “piano di emergenza”, un altro super che possa tenere testa a Patriota ed eliminarlo qualora quest’ultimo perdesse il controllo dei propri poteri.

E con l’arrivo di Black Noir giunge anche la verità per Butcher: lo stupro di Becky, l’uccisione di centinaia di innocenti, gli atti di infanticidio e cannibalismo, sono sempre stati opera del clone, che si è immortalato in fotografie che ha recapitato nel corso degli anni a Patriota, per logorarlo mentalmente e distruggerlo (e in parte riuscendoci, dal momento che il capo dei Sette ha sempre creduto di soffrire di psicosi e doppia personalità). I due super ingaggiano dunque la lotta, dove ad uscirne vincitore è proprio Black Noir, che uccide Patriota. Noir si lancia poi all’attacco dei soldati che circondano la Casa Bianca, i quali aprono il fuoco su di lui, ma a dargli il colpo di grazia è Butcher, armato di piede di porco. Questo decreta la fine tanto di Patriota quanto del suo clone, Black Noir.

Chi ucciderà Patriota: Ryan?

Ebbene sì, il suo stesso figlio, sangue del suo sangue, potrebbe essere colui che farà il lavoro sporco e annienterà Patriota. Soldatino, che tanto è andato vicino alla distruzione di Patriota, è stato contrastato da Billy Butcher quando il capo dei Rappresaglia ha dimostrato di voler uccidere il suo rivale (oltre che suo figlio) anche a costo di mietere una vittima innocente come Ryan. Nonostante sembrasse che Soldatino potesse essere finalmente l’arma definitiva contro il capo dei Sette, il finale di stagione ha dimostrato (in maniera purtroppo abbastanza prevedibile) come la sua presenza si sia rivelata in realtà piuttosto inefficace, a causa della sua instabilità mentale e delle forze congiunte dei Boys, Starlight e Queen Maeve nel tentativo di impedirgli di compiere una strage. Con Soldatino fuori dai giochi, dunque, resta solo un altro personaggio che potrebbe avere la “potenza di fuoco” necessaria a contrastare la forza sovrumana di Patriota, ovvero Ryan.

Il figlio di Patriota ha infatti ereditato in tutto e per tutto i suoi poteri e, viste le premesse illustrate in merito a quanto avvenuto sulla carta stampata, Ryan rappresenta quanto di più vicino possa esserci a un clone (e tanti cari saluti a Black Noir). È vero, allo stato attuale abbiamo assistito in maniera contenuta ai poteri di Ryan, ma proprio per tale ragione non sappiamo realmente quale sia la loro portata e potrebbero addirittura superare in potenza quelli di Patriota e sovrastarli. Ciò che resta da comprendere è se effettivamente Ryan, che potenzialmente è il nome più plausibile nella rosa di candidati a “Chi ucciderà Patriota?”, possa essere realmente intenzionato a compiere tale atto.

L’ultimo episodio di The Boys 3 mostra in effetti il bambino affiancarsi al padre e seguirlo nella sua campagna sostenuta dalle frange della destra estremista americana, ma il suo entusiasmo potrebbe essere solo una facciata. Ryan potrebbe infatti aver agito tanto per proteggere Butcher, quanto per tenere a bada l’irascibile Patriota: l’espressione sul viso del bambino visibile nelle ultime sequenze dell’episodio finale è piuttosto indecifrabile, ma a voler essere ottimisti sembrerebbe essere disgustato dall’uso che fa Patriota dei propri poteri, facendo letteralmente esplodere la testa di un uomo colpevole di aver contestato il super. Dunque, chi ucciderà Patriota? Ryan prenderà piena coscienza dei propri poteri e si rivolterà contro il padre?

Chi ucciderà Patriota: Billy Butcher?

Come visto in The Boys 3, la strada intrapresa dagli autori sembra essersi allontanata definitivamente da quella scritta invece dagli autori della serie a fumetti. Non solo per la presenza di una nuova, possibile arma rappresentata dalla figura di Ryan, ma anche per la morte di Black Noir per mano dello stesso Patriota. Il finale della serie TV che avremo modo di vedere con la quarta stagione sembra dirigersi dunque verso un nuovo, ultimo colpo di scena, lasciando spazio a diverse congetture. Chi ucciderà Patriota, alla fine? Nelle ultime battute vediamo come Soldatino riesca a sopravvivere al brutale scontro avvenuto alla Torre dei Sette e come esso venga messo nuovamente “sotto ghiaccio” (alla presenza di una stoica Mallory), suggerendo che probabilmente il suo compito nelle vesti di “arma finale” non si è ancora esaurito. O forse no? Forse sarà solo un distruttivo, pericolosissimo elemento di disturbo che metterà i bastoni tra le ruote tanto di Patriota quanto dei Boys?

Non dimentichiamo infatti che il finale di stagione di The Boys 3, oltre Ryan, suggerisce anche un’altra figura plausibile per l’eliminazione di Patriota: Billy Butcher. Il capo dei Boys infatti ha sempre basato le proprie azioni contro i super (e spesso anche contro i propri compagni) sulla ricerca della vendetta nei confronti di Patriota, con ogni mezzo possibile. Benché affermi più volte che tutti i super meritino di morire, inclusi coloro che si dimostrano suoi alleati come Queen Maeve, Butcher è sempre teso principalmente verso la sua nemesi, lanciato come un treno verso il capolinea: la distruzione di Patriota a qualunque costo, anche quello di trasformarsi in un super a sua volta. È infatti proprio con l’aiuto di Queen Maeve che Billy Butcher aggiunge una nuova arma al suo repertorio: il composto V temporaneo, in grado di garantirgli super poteri per 24 ore, quali invulnerabilità, super forza e… vista laser, proprio come Patriota.

Nonostante si tratti di una miscela letale e i medici comunichino a Butcher che, a seguito dell’utilizzo assiduo del composto gli restano pochi mesi di vita, l’episodio 8 di The Boys 3 potrebbero aver lasciato aperta la porta del V temporaneo: proprio perché adesso il capo dei Boys non ha più nulla da perdere, cosa gli impedisce di iniettarsi nuovamente il farmaco in futuro per fronteggiare nuovamente il suo acerrimo nemico? Dal momento che sta già morendo, sembra plausibile che non gli importi di causare ulteriori danni al suo organismo, purché ciò possa condurlo al risultato finale. Non è detto inoltre che, una volta sperimentata la sensazione di potere data dal V temporaneo, Butcher non decida di sconfiggere Patriota per mezzo del composto V definitivo, dal momento che sembra ormai essere disposto a tutto pur di raggiungere i propri scopi. Qundi, chi ucciderà Patriota? C’è anche un’altra sbalorditiva ipotesi.

Chi ucciderà Patriota: Black Noir?

No, Black Noir non resusciterà e non ritornerà in The Boys 4 sotto forma di zombie. In una recente intervista ai microfoni di Entertainment Weekly, tuttavia, Eric Kripke ha dichiarato come nella prossima stagione assisteremo all’arrivo di un differente Black Noir, ovvero un nuovo individuo che vestirà lo stesso costume del super in nero, ma con attitudini totalmente diverse. Sembra infatti che il nuovo Noir sarà più divertente e probabilmente ancora più folle del suo predecessore. La parte ironica di questa faccenda è che, poiché il pubblico di The Boys non ha mai visto il volto sotto la maschera di Noir, l’attore che interpreterà la sua nuova versione nella stagione a venire sarà sempre lo stesso, ovvero Nathan Mitchell (non vale in questo caso il giovane Black Noir visibile nel flashback di Mallory, interpretato da Fritzy-Klevans Destine).

Giunti a questo punto, il ritorno del super (di certo, con grande sconcerto di Patriota, che lo ha ucciso con le sue mani), potrebbe segnare un punto di svolta nel finale della serie TV Prime Video: gli autori seguiranno in minima parte quanto narrato nei fumetti? O il nuovo Black Noir avrà un ruolo differente nella stagione conclusiva di The Boys?