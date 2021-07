Chiedi a Iwata arriva in Italia grazie a Planet Manga

Dopo il lancio in Giappone della casa editrice Hobonichi, azienda fondata da Shigesato Itoi, il creatore di Earthbound, nel 2019 con il titolo Iwata-San, finalmente arriva in Italia, grazie a Planet Manga, il tanto atteso libro che parla della vita di uno dei più importanti personaggi nell’ambito videoludico, ovvero Satoru Iwata.

Chiedi a Iwata: entriamo nel mondo creato da Satoru Iwata

Chiedi a Iwata, questo è il nome del libro, è un’esclusiva raccolta di riflessioni, dichiarazioni e perle di saggezza di Iwata-san sul mondo dei videogiochi, ma anche sul concetto di leadership.

Non solo.

Il libro contiene estratti della sua popolare serie di tavole rotonde “Iwata Chiede” rivolte al pubblico con gli sviluppatori Nintendo, oltre a ricordi dei luminari Nintendo che lo conoscevano meglio.

Insomma, Chiedi a Iwata è un libro essenziale per ricordare un grande uomo scomparso troppo presto e di cui avremmo ancora bisogno.

Chi era Satoru Iwata? È stato una figura così importante, un presidente dalle capacità straordinarie che con le sue invenzioni ha cambiato e stravolto completamente il mercato videoludico, tanto da essere definito “il Bill Gates giapponese”.

Satoru Iwata, non è stato solo l’amatissimo presidente della Nintendo dal maggio 2002, dopo che Hiroshi Yamauchi andò in pensione, fino alla sua prematura morte nel 2015 a causa un tumore al dotto biliare, ma è stato colui che ha contribuito in modo determinante all’ampliamento dell’attrattiva dei videogiochi concentrandosi su giochi nuovi e divertenti piuttosto che su hardware di ultima generazione.

Nintendo crebbe notevolmente grazie a Iwata e, sotto la sua direzione, sviluppò le console di gioco Nintendo DS e Wii.

Iwata è stato anche collega di Itoi all’HAL Laboratory, lo studio dietro il franchise di Kirby, negli anni ’90, ed è stato anche produttore di Earthbound.

Chiedi a Iwata sarà disponibile in autunno, grazie alla Planet Manga!

