Chimera Painter: ecco l’IA che trasforma gli scarabocchi in mostri bizzarri

Il CEO di Google Sundar Pichai una volta affermò: “l’IA è più profonda del fuoco o dell’elettricità”. A tal proposito i ricercatori di Google hanno realizzato uno strumento di intelligenza artificiale che trasforma gli scarabocchi in strani mostri tridimensionali.

Lo strumento si chiama Chimera Painter e utilizza l’apprendimento automatico per generare immagini basate sugli schizzi approssimativi degli utenti. Questo tipo di dinamica sta diventando relativamente comune nell’apprendimento automatico tanto che Nvidia lo aveva già fatto con i paesaggi, MIT e IBM lo hanno fatto con gli edifici e ora Google lo fa con i mostri che potrebbero essere molto utili per i giochi di ruolo.

Il team dietro Chimera Painter ha spiegato i loro metodi e le motivazioni in un post sul blog ufficiale di Google, dicendo che l’idea era di creare un “pennello che agisse meno come uno strumento e più come un assistente”. Chimera Painter è solo un prototipo, ma se un software come questo diventasse comune, potrebbe “ridurre la quantità di tempo necessaria per creare arte di alta qualità”.

I ricercatori si sono posti la sfida di creare illustrazioni per un gioco di carte fantasy fittizio, in cui i giocatori combinano le caratteristiche di diversi mostri e li combattono come Pokémon mutanti. Hanno realizzato un modello di apprendimento automatico su un database di oltre 10.000 mostri predefiniti, che erano essi stessi in parte generati proceduralmente utilizzando modelli 3D renderizzati in Unreal Engine. Ogni immagine è abbinata a una “mappa di segmentazione”, una sovrapposizione che divide i mostri in parti anatomiche come artigli, musi, zampe e così via.

Una volta che il modello viene configurato seguendo questi dati, gli utenti possono quindi dipingere la propria mappa di segmentazione che viene renderizzata utilizzando trame fotorealistiche. Volete provare a realizzare il vostro mostro preferito? Non vi resta che andare nel sito ufficiale di Chimera Painter.