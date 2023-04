Chip Zdarsky, il celebre fumettista e scrittore, giornalista, illustratore e designer canadese, è tornato a parlare dell’addio a Daredevil, anticipando alcuni dei suoi attuali piani anche in relazione al lavoro con Batman, e a un prossimo progetto strettamente legato al Cavaliere Oscuro.

Chip Zdarsky rassicura su Daredevil, e anticipa i piani per Batman

Queste nuove informazioni riguardo l’attuale situazione lavorativa di Chip Zdarsky arrivano da Bleedingcoool e da una recente intervista con Near Mint Condition, confermando nuovamente il saluto a Daredevil (se interessati a recuperarvi il suo lavoro con il Diavolo Custode, lo trovate su Amazon), anticipando qualche curiosità in più riguardo a un nuovo numero di Batman in arrivo su cui ha lavorato e su altro. Per rassicurare i fan di sempre, inoltre, Chip ci ha tenuto a rivelare che Daredevil finirà in mani sicure dopo di lui, e che i fan di sempre non rimarranno delusi. Inoltre, avendo da sempre in mente il finale perfetto per questo arco narrativo, ha confermato di aver lavorato a stretto contatto con i nuovi autori e con il lato editoriale, al fine di realizzare la transizione nel migliore dei modi possibili.

Secondo Chip Zdarsky, quindi, il nuovo team che si occuperà di Daredevil sarà più che preparato. A quanto pare le sue parole sono state ispirate da un’esperienza diretta con le bozze degli sviluppi in arrivo, avendo avuto anche la possibilità di poter lasciare qualche idea per la loro caratterizzazione. Vi ricordiamo che per adesso non sappiamo ancora, di preciso, quando lascerà andare il personaggio in questione, dato che lui stesso non può ancora annunciarlo.

In ogni caso Zdarsky ha pure accennato all’attuale accordo in corso con Batman, svelando che l’imminente #135 sarà una storia di 48 pagine con entrambi gli artisti di Batman Jorge Jimenez e Mike Hawthorne, anticipando che la DC Comics non lo ha ancora licenziato:

Sono qui che vi piaccia o no, mi dispiace.

Nel paragonare Daredevil e Batman, poi, ha detto che è molto più facile programmare le storie del primo, dato che il secondo è più ampio e sfaccettato dal punto di vista degli autori in gioco, anche se per il momento i piani attuali prevedono lavoro fino al 2025.